Signale / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid NZD
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid NZD

Nuttapon Maneechote
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 44%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
714
Gewinntrades:
444 (62.18%)
Verlusttrades:
270 (37.82%)
Bester Trade:
7.01 USD
Schlechtester Trade:
-6.90 USD
Bruttoprofit:
2 366.55 USD (237 832 pips)
Bruttoverlust:
-1 651.07 USD (161 913 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
220 (1 058.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 058.57 USD (220)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
95.73%
Max deposit load:
6.44%
Letzter Trade:
53 Minuten
Trades pro Woche:
78
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
1.07
Long-Positionen:
412 (57.70%)
Short-Positionen:
302 (42.30%)
Profit-Faktor:
1.43
Mathematische Gewinnerwartung:
1.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
110 (-667.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-667.56 USD (110)
Wachstum pro Monat :
10.54%
Algo-Trading:
82%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
181.77 USD
Maximaler:
671.76 USD (27.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.96% (670.86 USD)
Kapital:
19.55% (415.01 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDUSD+ 714
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDUSD+ 717
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDUSD+ 76K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.01 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 220
Max. aufeinandergehende Verluste: 110
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 058.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -667.56 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.31 06:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 12:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 09:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 13:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 13:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 14:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 12:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 12:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 11:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 11:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 08:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
