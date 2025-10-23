- 成長
トレード:
714
利益トレード:
444 (62.18%)
損失トレード:
270 (37.82%)
ベストトレード:
7.01 USD
最悪のトレード:
-6.90 USD
総利益:
2 366.55 USD (237 832 pips)
総損失:
-1 651.07 USD (161 913 pips)
最大連続の勝ち:
220 (1 058.57 USD)
最大連続利益:
1 058.57 USD (220)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
95.73%
最大入金額:
6.44%
最近のトレード:
40 分前
1週間当たりの取引:
78
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
1.07
長いトレード:
412 (57.70%)
短いトレード:
302 (42.30%)
プロフィットファクター:
1.43
期待されたペイオフ:
1.00 USD
平均利益:
5.33 USD
平均損失:
-6.12 USD
最大連続の負け:
110 (-667.56 USD)
最大連続損失:
-667.56 USD (110)
月間成長:
10.54%
アルゴリズム取引:
82%
残高によるドローダウン:
絶対:
181.77 USD
最大の:
671.76 USD (27.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.96% (670.86 USD)
エクイティによる:
19.55% (415.01 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDUSD+
|714
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDUSD+
|717
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDUSD+
|76K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- ドローダウン
ベストトレード: +7.01 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 220
最大連続の負け: 110
最大連続利益: +1 058.57 USD
最大連続損失: -667.56 USD
