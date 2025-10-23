- 成长
交易:
712
盈利交易:
444 (62.35%)
亏损交易:
268 (37.64%)
最好交易:
7.01 USD
最差交易:
-6.90 USD
毛利:
2 366.55 USD (237 832 pips)
毛利亏损:
-1 639.01 USD (160 713 pips)
最大连续赢利:
220 (1 058.57 USD)
最大连续盈利:
1 058.57 USD (220)
夏普比率:
0.20
交易活动:
95.73%
最大入金加载:
6.44%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
76
平均持有时间:
5 天
采收率:
1.08
长期交易:
410 (57.58%)
短期交易:
302 (42.42%)
利润因子:
1.44
预期回报:
1.02 USD
平均利润:
5.33 USD
平均损失:
-6.12 USD
最大连续失误:
110 (-667.56 USD)
最大连续亏损:
-667.56 USD (110)
每月增长:
11.38%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
181.77 USD
最大值:
671.76 USD (27.43%)
相对跌幅:
结余:
29.96% (670.86 USD)
净值:
19.55% (415.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDUSD+
|712
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDUSD+
|729
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDUSD+
|77K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.01 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 220
最大连续失误: 110
最大连续盈利: +1 058.57 USD
最大连续亏损: -667.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
