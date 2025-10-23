시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid NZD
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid NZD

Nuttapon Maneechote
0 리뷰
안정성
11
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 59%
VantageInternational-Live 3
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
823
이익 거래:
533 (64.76%)
손실 거래:
290 (35.24%)
최고의 거래:
7.01 USD
최악의 거래:
-6.90 USD
총 수익:
2 599.79 USD (261 403 pips)
총 손실:
-1 714.53 USD (168 033 pips)
연속 최대 이익:
220 (1 058.57 USD)
연속 최대 이익:
1 058.57 USD (220)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
95.73%
최대 입금량:
6.44%
최근 거래:
54 분 전
주별 거래 수:
47
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
1.32
롱(주식매수):
412 (50.06%)
숏(주식차입매도):
411 (49.94%)
수익 요인:
1.52
기대수익:
1.08 USD
평균 이익:
4.88 USD
평균 손실:
-5.91 USD
연속 최대 손실:
110 (-667.56 USD)
연속 최대 손실:
-667.56 USD (110)
월별 성장률:
-4.80%
Algo 트레이딩:
72%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
181.77 USD
최대한의:
671.76 USD (27.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.96% (670.86 USD)
자본금별:
19.55% (415.01 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NZDUSD+ 823
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NZDUSD+ 885
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NZDUSD+ 93K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +7.01 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 220
연속 최대 손실: 110
연속 최대 이익: +1 058.57 USD
연속 최대 손실: -667.56 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.08 16:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.08 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 07:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 06:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 12:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 09:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 13:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 13:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 14:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 12:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 12:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 11:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 11:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Cryptowanlanid NZD
월별 30 USD
59%
0
0
USD
1.8K
USD
11
72%
823
64%
96%
1.51
1.08
USD
30%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.