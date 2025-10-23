- 자본
- 축소
트레이드:
823
이익 거래:
533 (64.76%)
손실 거래:
290 (35.24%)
최고의 거래:
7.01 USD
최악의 거래:
-6.90 USD
총 수익:
2 599.79 USD (261 403 pips)
총 손실:
-1 714.53 USD (168 033 pips)
연속 최대 이익:
220 (1 058.57 USD)
연속 최대 이익:
1 058.57 USD (220)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
95.73%
최대 입금량:
6.44%
최근 거래:
54 분 전
주별 거래 수:
47
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
1.32
롱(주식매수):
412 (50.06%)
숏(주식차입매도):
411 (49.94%)
수익 요인:
1.52
기대수익:
1.08 USD
평균 이익:
4.88 USD
평균 손실:
-5.91 USD
연속 최대 손실:
110 (-667.56 USD)
연속 최대 손실:
-667.56 USD (110)
월별 성장률:
-4.80%
Algo 트레이딩:
72%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
181.77 USD
최대한의:
671.76 USD (27.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.96% (670.86 USD)
자본금별:
19.55% (415.01 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDUSD+
|823
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDUSD+
|885
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDUSD+
|93K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7.01 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 220
연속 최대 손실: 110
연속 최대 이익: +1 058.57 USD
연속 최대 손실: -667.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
