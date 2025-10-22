- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
191
Прибыльных трейдов:
141 (73.82%)
Убыточных трейдов:
50 (26.18%)
Лучший трейд:
18.38 USD
Худший трейд:
-14.03 USD
Общая прибыль:
501.70 USD (27 121 pips)
Общий убыток:
-132.36 USD (8 277 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (25.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.51 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
75.64%
Макс. загрузка депозита:
23.39%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
17.25
Длинных трейдов:
106 (55.50%)
Коротких трейдов:
85 (44.50%)
Профит фактор:
3.79
Мат. ожидание:
1.93 USD
Средняя прибыль:
3.56 USD
Средний убыток:
-2.65 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-21.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.41 USD (3)
Прирост в месяц:
13.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
21.41 USD (1.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.45% (21.41 USD)
По эквити:
11.94% (65.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|191
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|369
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|19K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.38 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +25.54 USD
Макс. убыток в серии: -21.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.17 × 109
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.43 × 240
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.84 × 362
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 207
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.02 × 225
|
BlackBullMarkets-Live
|1.99 × 238
|
ICMarkets-MT5
|2.00 × 8
|
Exness-MT5Real5
|2.00 × 37
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.11 × 757
|
MaxifyFX-Live
|3.36 × 195
|
XMGlobal-MT5 4
|6.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
53%
0
0
USD
USD
564
USD
USD
9
100%
191
73%
76%
3.79
1.93
USD
USD
12%
1:200