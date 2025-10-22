СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Flower
Zhen Hao Wu

Flower

Zhen Hao Wu
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 53%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
191
Прибыльных трейдов:
141 (73.82%)
Убыточных трейдов:
50 (26.18%)
Лучший трейд:
18.38 USD
Худший трейд:
-14.03 USD
Общая прибыль:
501.70 USD (27 121 pips)
Общий убыток:
-132.36 USD (8 277 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (25.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.51 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
75.64%
Макс. загрузка депозита:
23.39%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
17.25
Длинных трейдов:
106 (55.50%)
Коротких трейдов:
85 (44.50%)
Профит фактор:
3.79
Мат. ожидание:
1.93 USD
Средняя прибыль:
3.56 USD
Средний убыток:
-2.65 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-21.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.41 USD (3)
Прирост в месяц:
13.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
21.41 USD (1.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.45% (21.41 USD)
По эквити:
11.94% (65.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 191
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 369
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 19K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.38 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +25.54 USD
Макс. убыток в серии: -21.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
ForexTimeFXTM-Live01
0.17 × 109
OxSecurities-Live
0.17 × 344
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FPMarkets-Live
0.31 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 240
Exness-MT5Real3
0.50 × 4
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
0.84 × 362
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 207
ICMarketsSC-MT5-2
1.02 × 225
BlackBullMarkets-Live
1.99 × 238
ICMarkets-MT5
2.00 × 8
Exness-MT5Real5
2.00 × 37
DerivSVG-Server
2.00 × 1
Tickmill-Live
2.11 × 757
MaxifyFX-Live
3.36 × 195
XMGlobal-MT5 4
6.00 × 1
еще 6...
Нет отзывов
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 02:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 18:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 04:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 01:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 03:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 01:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 19:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 16:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
