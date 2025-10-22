- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
191
盈利交易:
141 (73.82%)
亏损交易:
50 (26.18%)
最好交易:
18.38 USD
最差交易:
-14.03 USD
毛利:
501.70 USD (27 121 pips)
毛利亏损:
-132.36 USD (8 277 pips)
最大连续赢利:
20 (25.54 USD)
最大连续盈利:
62.51 USD (14)
夏普比率:
0.52
交易活动:
76.79%
最大入金加载:
23.39%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
25
平均持有时间:
1 一天
采收率:
17.25
长期交易:
106 (55.50%)
短期交易:
85 (44.50%)
利润因子:
3.79
预期回报:
1.93 USD
平均利润:
3.56 USD
平均损失:
-2.65 USD
最大连续失误:
3 (-21.41 USD)
最大连续亏损:
-21.41 USD (3)
每月增长:
13.64%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
21.41 USD (1.65%)
相对跌幅:
结余:
1.45% (21.41 USD)
净值:
11.94% (65.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|191
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|369
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|19K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.17 × 109
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.43 × 240
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.84 × 362
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 207
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.02 × 225
|
BlackBullMarkets-Live
|1.99 × 238
|
ICMarkets-MT5
|2.00 × 8
|
Exness-MT5Real5
|2.00 × 37
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.11 × 757
|
MaxifyFX-Live
|3.36 × 195
|
XMGlobal-MT5 4
|6.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
53%
0
0
USD
USD
564
USD
USD
9
100%
191
73%
77%
3.79
1.93
USD
USD
12%
1:200