Zhen Hao Wu

Flower

Zhen Hao Wu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 53%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
191
Gewinntrades:
141 (73.82%)
Verlusttrades:
50 (26.18%)
Bester Trade:
18.38 USD
Schlechtester Trade:
-14.03 USD
Bruttoprofit:
501.70 USD (27 121 pips)
Bruttoverlust:
-132.36 USD (8 277 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (25.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
62.51 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.52
Trading-Aktivität:
76.79%
Max deposit load:
23.39%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
17.25
Long-Positionen:
106 (55.50%)
Short-Positionen:
85 (44.50%)
Profit-Faktor:
3.79
Mathematische Gewinnerwartung:
1.93 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-21.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-21.41 USD (3)
Wachstum pro Monat :
13.64%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
21.41 USD (1.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.45% (21.41 USD)
Kapital:
11.94% (65.76 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 191
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 369
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 19K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18.38 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -21.41 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
ForexTimeFXTM-Live01
0.17 × 109
OxSecurities-Live
0.17 × 344
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FPMarkets-Live
0.31 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 240
Exness-MT5Real3
0.50 × 4
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
0.84 × 362
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 207
ICMarketsSC-MT5-2
1.02 × 225
BlackBullMarkets-Live
1.99 × 238
ICMarkets-MT5
2.00 × 8
Exness-MT5Real5
2.00 × 37
DerivSVG-Server
2.00 × 1
Tickmill-Live
2.11 × 757
MaxifyFX-Live
3.36 × 195
XMGlobal-MT5 4
6.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.29 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 02:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 18:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 04:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 01:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 03:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 01:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 19:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 16:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Flower
30 USD pro Monat
53%
0
0
USD
564
USD
9
100%
191
73%
77%
3.79
1.93
USD
12%
1:200
