Zhen Hao Wu

Flower

Zhen Hao Wu
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 53%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
191
Transacciones Rentables:
141 (73.82%)
Transacciones Irrentables:
50 (26.18%)
Mejor transacción:
18.38 USD
Peor transacción:
-14.03 USD
Beneficio Bruto:
501.70 USD (27 121 pips)
Pérdidas Brutas:
-132.36 USD (8 277 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (25.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
62.51 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.52
Actividad comercial:
76.79%
Carga máxima del depósito:
23.39%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
17.25
Transacciones Largas:
106 (55.50%)
Transacciones Cortas:
85 (44.50%)
Factor de Beneficio:
3.79
Beneficio Esperado:
1.93 USD
Beneficio medio:
3.56 USD
Pérdidas medias:
-2.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-21.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-21.41 USD (3)
Crecimiento al mes:
13.64%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
21.41 USD (1.65%)
Reducción relativa:
De balance:
1.45% (21.41 USD)
De fondos:
11.94% (65.76 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 191
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 369
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 19K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +18.38 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +25.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -21.41 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
ForexTimeFXTM-Live01
0.17 × 109
OxSecurities-Live
0.17 × 344
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FPMarkets-Live
0.31 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 240
Exness-MT5Real3
0.50 × 4
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
0.84 × 362
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 207
ICMarketsSC-MT5-2
1.02 × 225
BlackBullMarkets-Live
1.99 × 238
ICMarkets-MT5
2.00 × 8
Exness-MT5Real5
2.00 × 37
DerivSVG-Server
2.00 × 1
Tickmill-Live
2.11 × 757
MaxifyFX-Live
3.36 × 195
XMGlobal-MT5 4
6.00 × 1
otros 6...
No hay comentarios
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 02:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 18:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 04:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 01:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 03:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 01:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 19:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 16:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
