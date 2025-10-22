- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
191
Negociações com lucro:
141 (73.82%)
Negociações com perda:
50 (26.18%)
Melhor negociação:
18.38 USD
Pior negociação:
-14.03 USD
Lucro bruto:
501.70 USD (27 121 pips)
Perda bruta:
-132.36 USD (8 277 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (25.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
62.51 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.52
Atividade de negociação:
76.79%
Depósito máximo carregado:
23.39%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
17.25
Negociações longas:
106 (55.50%)
Negociações curtas:
85 (44.50%)
Fator de lucro:
3.79
Valor esperado:
1.93 USD
Lucro médio:
3.56 USD
Perda média:
-2.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-21.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.41 USD (3)
Crescimento mensal:
13.64%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
21.41 USD (1.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.45% (21.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.94% (65.76 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|191
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|369
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|19K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.38 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +25.54 USD
Máxima perda consecutiva: -21.41 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.17 × 109
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.43 × 240
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.84 × 362
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 207
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.02 × 225
|
BlackBullMarkets-Live
|1.99 × 238
|
ICMarkets-MT5
|2.00 × 8
|
Exness-MT5Real5
|2.00 × 37
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.11 × 757
|
MaxifyFX-Live
|3.36 × 195
|
XMGlobal-MT5 4
|6.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
53%
0
0
USD
USD
564
USD
USD
9
100%
191
73%
77%
3.79
1.93
USD
USD
12%
1:200