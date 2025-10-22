SinaisSeções
Zhen Hao Wu

Flower

Zhen Hao Wu
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 53%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
191
Negociações com lucro:
141 (73.82%)
Negociações com perda:
50 (26.18%)
Melhor negociação:
18.38 USD
Pior negociação:
-14.03 USD
Lucro bruto:
501.70 USD (27 121 pips)
Perda bruta:
-132.36 USD (8 277 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (25.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
62.51 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.52
Atividade de negociação:
76.79%
Depósito máximo carregado:
23.39%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
17.25
Negociações longas:
106 (55.50%)
Negociações curtas:
85 (44.50%)
Fator de lucro:
3.79
Valor esperado:
1.93 USD
Lucro médio:
3.56 USD
Perda média:
-2.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-21.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.41 USD (3)
Crescimento mensal:
13.64%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
21.41 USD (1.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.45% (21.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.94% (65.76 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 191
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 369
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 19K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.38 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +25.54 USD
Máxima perda consecutiva: -21.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
ForexTimeFXTM-Live01
0.17 × 109
OxSecurities-Live
0.17 × 344
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FPMarkets-Live
0.31 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 240
Exness-MT5Real3
0.50 × 4
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
0.84 × 362
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 207
ICMarketsSC-MT5-2
1.02 × 225
BlackBullMarkets-Live
1.99 × 238
ICMarkets-MT5
2.00 × 8
Exness-MT5Real5
2.00 × 37
DerivSVG-Server
2.00 × 1
Tickmill-Live
2.11 × 757
MaxifyFX-Live
3.36 × 195
XMGlobal-MT5 4
6.00 × 1
6 mais ...
Sem comentários
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 02:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 18:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 04:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 01:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 03:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 01:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 19:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 16:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
