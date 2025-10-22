- 자본
- 축소
트레이드:
201
이익 거래:
146 (72.63%)
손실 거래:
55 (27.36%)
최고의 거래:
18.38 USD
최악의 거래:
-14.03 USD
총 수익:
517.82 USD (28 454 pips)
총 손실:
-138.59 USD (8 759 pips)
연속 최대 이익:
20 (25.54 USD)
연속 최대 이익:
62.51 USD (14)
샤프 비율:
0.52
거래 활동:
73.21%
최대 입금량:
23.68%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
17.71
롱(주식매수):
106 (52.74%)
숏(주식차입매도):
95 (47.26%)
수익 요인:
3.74
기대수익:
1.89 USD
평균 이익:
3.55 USD
평균 손실:
-2.52 USD
연속 최대 손실:
3 (-21.41 USD)
연속 최대 손실:
-21.41 USD (3)
월별 성장률:
9.31%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
21.41 USD (1.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.45% (21.41 USD)
자본금별:
17.51% (90.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|201
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|379
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|20K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +18.38 USD
최악의 거래: -14 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +25.54 USD
연속 최대 손실: -21.41 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.17 × 109
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.43 × 240
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.84 × 362
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 207
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.02 × 225
|
BlackBullMarkets-Live
|1.99 × 238
|
ICMarkets-MT5
|2.00 × 8
|
Exness-MT5Real5
|2.00 × 37
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.11 × 757
|
MaxifyFX-Live
|3.36 × 195
|
XMGlobal-MT5 4
|6.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
56%
0
0
USD
USD
518
USD
USD
11
100%
201
72%
73%
3.73
1.89
USD
USD
18%
1:200