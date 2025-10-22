シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Flower
Zhen Hao Wu

Flower

Zhen Hao Wu
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 53%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
191
利益トレード:
141 (73.82%)
損失トレード:
50 (26.18%)
ベストトレード:
18.38 USD
最悪のトレード:
-14.03 USD
総利益:
501.70 USD (27 121 pips)
総損失:
-132.36 USD (8 277 pips)
最大連続の勝ち:
20 (25.54 USD)
最大連続利益:
62.51 USD (14)
シャープレシオ:
0.52
取引アクティビティ:
76.79%
最大入金額:
23.39%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
17.25
長いトレード:
106 (55.50%)
短いトレード:
85 (44.50%)
プロフィットファクター:
3.79
期待されたペイオフ:
1.93 USD
平均利益:
3.56 USD
平均損失:
-2.65 USD
最大連続の負け:
3 (-21.41 USD)
最大連続損失:
-21.41 USD (3)
月間成長:
13.64%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
21.41 USD (1.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.45% (21.41 USD)
エクイティによる:
11.94% (65.76 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 191
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 369
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 19K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +18.38 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +25.54 USD
最大連続損失: -21.41 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
ForexTimeFXTM-Live01
0.17 × 109
OxSecurities-Live
0.17 × 344
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FPMarkets-Live
0.31 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 240
Exness-MT5Real3
0.50 × 4
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
0.84 × 362
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 207
ICMarketsSC-MT5-2
1.02 × 225
BlackBullMarkets-Live
1.99 × 238
ICMarkets-MT5
2.00 × 8
Exness-MT5Real5
2.00 × 37
DerivSVG-Server
2.00 × 1
Tickmill-Live
2.11 × 757
MaxifyFX-Live
3.36 × 195
XMGlobal-MT5 4
6.00 × 1
6 より多く...
レビューなし
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 02:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 18:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 04:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 01:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 03:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 01:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 19:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 16:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
