トレード:
191
利益トレード:
141 (73.82%)
損失トレード:
50 (26.18%)
ベストトレード:
18.38 USD
最悪のトレード:
-14.03 USD
総利益:
501.70 USD (27 121 pips)
総損失:
-132.36 USD (8 277 pips)
最大連続の勝ち:
20 (25.54 USD)
最大連続利益:
62.51 USD (14)
シャープレシオ:
0.52
取引アクティビティ:
76.79%
最大入金額:
23.39%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
17.25
長いトレード:
106 (55.50%)
短いトレード:
85 (44.50%)
プロフィットファクター:
3.79
期待されたペイオフ:
1.93 USD
平均利益:
3.56 USD
平均損失:
-2.65 USD
最大連続の負け:
3 (-21.41 USD)
最大連続損失:
-21.41 USD (3)
月間成長:
13.64%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
21.41 USD (1.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.45% (21.41 USD)
エクイティによる:
11.94% (65.76 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|191
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|369
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|19K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.38 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +25.54 USD
最大連続損失: -21.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.17 × 109
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.43 × 240
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.84 × 362
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 207
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.02 × 225
|
BlackBullMarkets-Live
|1.99 × 238
|
ICMarkets-MT5
|2.00 × 8
|
Exness-MT5Real5
|2.00 × 37
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.11 × 757
|
MaxifyFX-Live
|3.36 × 195
|
XMGlobal-MT5 4
|6.00 × 1
