Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
63 (80.76%)
Убыточных трейдов:
15 (19.23%)
Лучший трейд:
65.02 EUR
Худший трейд:
-10.43 EUR
Общая прибыль:
430.17 EUR (20 566 pips)
Общий убыток:
-67.47 EUR (7 768 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (96.39 EUR)
Макс. прибыль в серии:
119.27 EUR (21)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
97.86%
Макс. загрузка депозита:
45.63%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
18.07
Длинных трейдов:
73 (93.59%)
Коротких трейдов:
5 (6.41%)
Профит фактор:
6.38
Мат. ожидание:
4.65 EUR
Средняя прибыль:
6.83 EUR
Средний убыток:
-4.50 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-16.43 EUR)
Макс. убыток в серии:
-16.43 EUR (2)
Прирост в месяц:
18.67%
Алготрейдинг:
46%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
20.07 EUR (4.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.04% (20.07 EUR)
По эквити:
35.54% (415.51 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|.US500Cash
|63
|.USTECHCash
|10
|.DE40Cash
|3
|.JP225Cash
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|.US500Cash
|361
|.USTECHCash
|61
|.DE40Cash
|3
|.JP225Cash
|-12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|.US500Cash
|10K
|.USTECHCash
|5.6K
|.DE40Cash
|1.1K
|.JP225Cash
|-4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Hey there, trader!
The account has built growth based on several strategies. Positions are supported by sound money management, limiting drops despite nearly constant exposure. Trading volumes are adjusted to account for volatility risk. Each position has a very limited commitment, thus avoiding the risk of a margin call.
The account trades on several types of assets (indices, forex and metals). It can hold several positions simultaneously (it has never exceeded ten).
I'll let you look at the account statistics regarding past performance.
The vast majority (95%) of my trading is automated, although I do occasionally take positions manually.
Never invest money you can't afford to lose. Be careful and take care of yourself ;-)
Regards,
SMX
