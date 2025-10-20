СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Liquidity
Sebastien Pascal Mortreux

Liquidity

Sebastien Pascal Mortreux
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 45%
RoboForex-Pro
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
63 (80.76%)
Убыточных трейдов:
15 (19.23%)
Лучший трейд:
65.02 EUR
Худший трейд:
-10.43 EUR
Общая прибыль:
430.17 EUR (20 566 pips)
Общий убыток:
-67.47 EUR (7 768 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (96.39 EUR)
Макс. прибыль в серии:
119.27 EUR (21)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
97.86%
Макс. загрузка депозита:
45.63%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
18.07
Длинных трейдов:
73 (93.59%)
Коротких трейдов:
5 (6.41%)
Профит фактор:
6.38
Мат. ожидание:
4.65 EUR
Средняя прибыль:
6.83 EUR
Средний убыток:
-4.50 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-16.43 EUR)
Макс. убыток в серии:
-16.43 EUR (2)
Прирост в месяц:
18.67%
Алготрейдинг:
46%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
20.07 EUR (4.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.04% (20.07 EUR)
По эквити:
35.54% (415.51 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
.US500Cash 63
.USTECHCash 10
.DE40Cash 3
.JP225Cash 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
.US500Cash 361
.USTECHCash 61
.DE40Cash 3
.JP225Cash -12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
.US500Cash 10K
.USTECHCash 5.6K
.DE40Cash 1.1K
.JP225Cash -4.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +65.02 EUR
Худший трейд: -10 EUR
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +96.39 EUR
Макс. убыток в серии: -16.43 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Hey there, trader!

The account has built growth based on several strategies. Positions are supported by sound money management, limiting drops despite nearly constant exposure. Trading volumes are adjusted to account for volatility risk. Each position has a very limited commitment, thus avoiding the risk of a margin call.

The account trades on several types of assets (indices, forex and metals). It can hold several positions simultaneously (it has never exceeded ten).

I'll let you look at the account statistics regarding past performance.

The vast majority (95%) of my trading is automated, although I do occasionally take positions manually.

Never invest money you can't afford to lose. Be careful and take care of yourself ;-)

Regards,

SMX
Нет отзывов
2025.12.18 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 21:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 20:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 23:06
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.20 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 23:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
