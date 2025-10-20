- 成長
トレード:
78
利益トレード:
63 (80.76%)
損失トレード:
15 (19.23%)
ベストトレード:
65.02 EUR
最悪のトレード:
-10.43 EUR
総利益:
430.17 EUR (20 566 pips)
総損失:
-67.47 EUR (7 768 pips)
最大連続の勝ち:
22 (96.39 EUR)
最大連続利益:
119.27 EUR (21)
シャープレシオ:
0.43
取引アクティビティ:
94.83%
最大入金額:
45.63%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
18.07
長いトレード:
73 (93.59%)
短いトレード:
5 (6.41%)
プロフィットファクター:
6.38
期待されたペイオフ:
4.65 EUR
平均利益:
6.83 EUR
平均損失:
-4.50 EUR
最大連続の負け:
2 (-16.43 EUR)
最大連続損失:
-16.43 EUR (2)
月間成長:
18.70%
アルゴリズム取引:
46%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
20.07 EUR (4.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.04% (20.07 EUR)
エクイティによる:
35.54% (415.51 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|.US500Cash
|63
|.USTECHCash
|10
|.DE40Cash
|3
|.JP225Cash
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|.US500Cash
|361
|.USTECHCash
|61
|.DE40Cash
|3
|.JP225Cash
|-12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|.US500Cash
|10K
|.USTECHCash
|5.6K
|.DE40Cash
|1.1K
|.JP225Cash
|-4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +65.02 EUR
最悪のトレード: -10 EUR
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +96.39 EUR
最大連続損失: -16.43 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Hey there, trader!
The account has built growth based on several strategies. Positions are supported by sound money management, limiting drops despite nearly constant exposure. Trading volumes are adjusted to account for volatility risk. Each position has a very limited commitment, thus avoiding the risk of a margin call.
The account trades on several types of assets (indices, forex and metals). It can hold several positions simultaneously (it has never exceeded ten).
I'll let you look at the account statistics regarding past performance.
The vast majority (95%) of my trading is automated, although I do occasionally take positions manually.
Never invest money you can't afford to lose. Be careful and take care of yourself ;-)
Regards,
SMX
レビューなし
