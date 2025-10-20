- Wachstum
Trades insgesamt:
79
Gewinntrades:
64 (81.01%)
Verlusttrades:
15 (18.99%)
Bester Trade:
65.02 EUR
Schlechtester Trade:
-10.43 EUR
Bruttoprofit:
432.07 EUR (20 592 pips)
Bruttoverlust:
-67.47 EUR (7 768 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (96.39 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
119.27 EUR (21)
Sharpe Ratio:
0.43
Trading-Aktivität:
94.83%
Max deposit load:
45.63%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
18.17
Long-Positionen:
74 (93.67%)
Short-Positionen:
5 (6.33%)
Profit-Faktor:
6.40
Mathematische Gewinnerwartung:
4.62 EUR
Durchschnittlicher Profit:
6.75 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-4.50 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-16.43 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-16.43 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
19.38%
Algo-Trading:
45%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
20.07 EUR (4.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.04% (20.07 EUR)
Kapital:
35.54% (415.51 EUR)
Bester Trade: +65.02 EUR
Schlechtester Trade: -10 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +96.39 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.43 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Hey there, trader!
The account has built growth based on several strategies. Positions are supported by sound money management, limiting drops despite nearly constant exposure. Trading volumes are adjusted to account for volatility risk. Each position has a very limited commitment, thus avoiding the risk of a margin call.
The account trades on several types of assets (indices, forex and metals). It can hold several positions simultaneously (it has never exceeded ten).
I'll let you look at the account statistics regarding past performance.
The vast majority (95%) of my trading is automated, although I do occasionally take positions manually.
Never invest money you can't afford to lose. Be careful and take care of yourself ;-)
Regards,
SMX
