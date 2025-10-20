SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Liquidity
Sebastien Pascal Mortreux

Liquidity

Sebastien Pascal Mortreux
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 46%
RoboForex-Pro
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
79
Gewinntrades:
64 (81.01%)
Verlusttrades:
15 (18.99%)
Bester Trade:
65.02 EUR
Schlechtester Trade:
-10.43 EUR
Bruttoprofit:
432.07 EUR (20 592 pips)
Bruttoverlust:
-67.47 EUR (7 768 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (96.39 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
119.27 EUR (21)
Sharpe Ratio:
0.43
Trading-Aktivität:
94.83%
Max deposit load:
45.63%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
18.17
Long-Positionen:
74 (93.67%)
Short-Positionen:
5 (6.33%)
Profit-Faktor:
6.40
Mathematische Gewinnerwartung:
4.62 EUR
Durchschnittlicher Profit:
6.75 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-4.50 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-16.43 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-16.43 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
19.38%
Algo-Trading:
45%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
20.07 EUR (4.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.04% (20.07 EUR)
Kapital:
35.54% (415.51 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
.US500Cash 64
.USTECHCash 10
.DE40Cash 3
.JP225Cash 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
.US500Cash 364
.USTECHCash 61
.DE40Cash 3
.JP225Cash -12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
.US500Cash 10K
.USTECHCash 5.6K
.DE40Cash 1.1K
.JP225Cash -4.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +65.02 EUR
Schlechtester Trade: -10 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +96.39 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.43 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Hey there, trader!

The account has built growth based on several strategies. Positions are supported by sound money management, limiting drops despite nearly constant exposure. Trading volumes are adjusted to account for volatility risk. Each position has a very limited commitment, thus avoiding the risk of a margin call.

The account trades on several types of assets (indices, forex and metals). It can hold several positions simultaneously (it has never exceeded ten).

I'll let you look at the account statistics regarding past performance.

The vast majority (95%) of my trading is automated, although I do occasionally take positions manually.

Never invest money you can't afford to lose. Be careful and take care of yourself ;-)

Regards,

SMX
Keine Bewertungen
2025.12.18 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 21:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 20:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 23:06
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.20 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 23:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
