SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Liquidity
Sebastien Pascal Mortreux

Liquidity

Sebastien Pascal Mortreux
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 45%
RoboForex-Pro
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
78
Transacciones Rentables:
63 (80.76%)
Transacciones Irrentables:
15 (19.23%)
Mejor transacción:
65.02 EUR
Peor transacción:
-10.43 EUR
Beneficio Bruto:
430.17 EUR (20 566 pips)
Pérdidas Brutas:
-67.47 EUR (7 768 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (96.39 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
119.27 EUR (21)
Ratio de Sharpe:
0.43
Actividad comercial:
94.83%
Carga máxima del depósito:
45.63%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
18.07
Transacciones Largas:
73 (93.59%)
Transacciones Cortas:
5 (6.41%)
Factor de Beneficio:
6.38
Beneficio Esperado:
4.65 EUR
Beneficio medio:
6.83 EUR
Pérdidas medias:
-4.50 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-16.43 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16.43 EUR (2)
Crecimiento al mes:
18.70%
Trading algorítmico:
46%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
20.07 EUR (4.04%)
Reducción relativa:
De balance:
2.04% (20.07 EUR)
De fondos:
35.54% (415.51 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
.US500Cash 63
.USTECHCash 10
.DE40Cash 3
.JP225Cash 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
.US500Cash 361
.USTECHCash 61
.DE40Cash 3
.JP225Cash -12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
.US500Cash 10K
.USTECHCash 5.6K
.DE40Cash 1.1K
.JP225Cash -4.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +65.02 EUR
Peor transacción: -10 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +96.39 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -16.43 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Hey there, trader!

The account has built growth based on several strategies. Positions are supported by sound money management, limiting drops despite nearly constant exposure. Trading volumes are adjusted to account for volatility risk. Each position has a very limited commitment, thus avoiding the risk of a margin call.

The account trades on several types of assets (indices, forex and metals). It can hold several positions simultaneously (it has never exceeded ten).

I'll let you look at the account statistics regarding past performance.

The vast majority (95%) of my trading is automated, although I do occasionally take positions manually.

Never invest money you can't afford to lose. Be careful and take care of yourself ;-)

Regards,

SMX
No hay comentarios
2025.12.18 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 21:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 20:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 23:06
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.20 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 23:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Liquidity
30 USD al mes
45%
0
0
USD
1.3K
EUR
10
46%
78
80%
95%
6.37
4.65
EUR
36%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.