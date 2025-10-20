- Incremento
Total de Trades:
78
Transacciones Rentables:
63 (80.76%)
Transacciones Irrentables:
15 (19.23%)
Mejor transacción:
65.02 EUR
Peor transacción:
-10.43 EUR
Beneficio Bruto:
430.17 EUR (20 566 pips)
Pérdidas Brutas:
-67.47 EUR (7 768 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (96.39 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
119.27 EUR (21)
Ratio de Sharpe:
0.43
Actividad comercial:
94.83%
Carga máxima del depósito:
45.63%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
18.07
Transacciones Largas:
73 (93.59%)
Transacciones Cortas:
5 (6.41%)
Factor de Beneficio:
6.38
Beneficio Esperado:
4.65 EUR
Beneficio medio:
6.83 EUR
Pérdidas medias:
-4.50 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-16.43 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16.43 EUR (2)
Crecimiento al mes:
18.70%
Trading algorítmico:
46%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
20.07 EUR (4.04%)
Reducción relativa:
De balance:
2.04% (20.07 EUR)
De fondos:
35.54% (415.51 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|.US500Cash
|63
|.USTECHCash
|10
|.DE40Cash
|3
|.JP225Cash
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|.US500Cash
|361
|.USTECHCash
|61
|.DE40Cash
|3
|.JP225Cash
|-12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|.US500Cash
|10K
|.USTECHCash
|5.6K
|.DE40Cash
|1.1K
|.JP225Cash
|-4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +65.02 EUR
Peor transacción: -10 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +96.39 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -16.43 EUR
Hey there, trader!
The account has built growth based on several strategies. Positions are supported by sound money management, limiting drops despite nearly constant exposure. Trading volumes are adjusted to account for volatility risk. Each position has a very limited commitment, thus avoiding the risk of a margin call.
The account trades on several types of assets (indices, forex and metals). It can hold several positions simultaneously (it has never exceeded ten).
I'll let you look at the account statistics regarding past performance.
The vast majority (95%) of my trading is automated, although I do occasionally take positions manually.
Never invest money you can't afford to lose. Be careful and take care of yourself ;-)
Regards,
SMX
