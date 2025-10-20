SinaisSeções
Sebastien Pascal Mortreux

Liquidity

Sebastien Pascal Mortreux
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 45%
RoboForex-Pro
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
78
Negociações com lucro:
63 (80.76%)
Negociações com perda:
15 (19.23%)
Melhor negociação:
65.02 EUR
Pior negociação:
-10.43 EUR
Lucro bruto:
430.17 EUR (20 566 pips)
Perda bruta:
-67.47 EUR (7 768 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (96.39 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
119.27 EUR (21)
Índice de Sharpe:
0.43
Atividade de negociação:
94.83%
Depósito máximo carregado:
45.63%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
18.07
Negociações longas:
73 (93.59%)
Negociações curtas:
5 (6.41%)
Fator de lucro:
6.38
Valor esperado:
4.65 EUR
Lucro médio:
6.83 EUR
Perda média:
-4.50 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-16.43 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-16.43 EUR (2)
Crescimento mensal:
18.70%
Algotrading:
46%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
20.07 EUR (4.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.04% (20.07 EUR)
Pelo Capital Líquido:
35.54% (415.51 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
.US500Cash 63
.USTECHCash 10
.DE40Cash 3
.JP225Cash 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
.US500Cash 361
.USTECHCash 61
.DE40Cash 3
.JP225Cash -12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
.US500Cash 10K
.USTECHCash 5.6K
.DE40Cash 1.1K
.JP225Cash -4.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +65.02 EUR
Pior negociação: -10 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +96.39 EUR
Máxima perda consecutiva: -16.43 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Hey there, trader!

The account has built growth based on several strategies. Positions are supported by sound money management, limiting drops despite nearly constant exposure. Trading volumes are adjusted to account for volatility risk. Each position has a very limited commitment, thus avoiding the risk of a margin call.

The account trades on several types of assets (indices, forex and metals). It can hold several positions simultaneously (it has never exceeded ten).

I'll let you look at the account statistics regarding past performance.

The vast majority (95%) of my trading is automated, although I do occasionally take positions manually.

Never invest money you can't afford to lose. Be careful and take care of yourself ;-)

Regards,

SMX
Sem comentários
2025.12.18 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 21:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 20:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 23:06
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.20 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 23:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
