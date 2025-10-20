- Crescimento
Negociações:
78
Negociações com lucro:
63 (80.76%)
Negociações com perda:
15 (19.23%)
Melhor negociação:
65.02 EUR
Pior negociação:
-10.43 EUR
Lucro bruto:
430.17 EUR (20 566 pips)
Perda bruta:
-67.47 EUR (7 768 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (96.39 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
119.27 EUR (21)
Índice de Sharpe:
0.43
Atividade de negociação:
94.83%
Depósito máximo carregado:
45.63%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
18.07
Negociações longas:
73 (93.59%)
Negociações curtas:
5 (6.41%)
Fator de lucro:
6.38
Valor esperado:
4.65 EUR
Lucro médio:
6.83 EUR
Perda média:
-4.50 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-16.43 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-16.43 EUR (2)
Crescimento mensal:
18.70%
Algotrading:
46%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
20.07 EUR (4.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.04% (20.07 EUR)
Pelo Capital Líquido:
35.54% (415.51 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|.US500Cash
|63
|.USTECHCash
|10
|.DE40Cash
|3
|.JP225Cash
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|.US500Cash
|361
|.USTECHCash
|61
|.DE40Cash
|3
|.JP225Cash
|-12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|.US500Cash
|10K
|.USTECHCash
|5.6K
|.DE40Cash
|1.1K
|.JP225Cash
|-4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Hey there, trader!
The account has built growth based on several strategies. Positions are supported by sound money management, limiting drops despite nearly constant exposure. Trading volumes are adjusted to account for volatility risk. Each position has a very limited commitment, thus avoiding the risk of a margin call.
The account trades on several types of assets (indices, forex and metals). It can hold several positions simultaneously (it has never exceeded ten).
I'll let you look at the account statistics regarding past performance.
The vast majority (95%) of my trading is automated, although I do occasionally take positions manually.
Never invest money you can't afford to lose. Be careful and take care of yourself ;-)
Regards,
SMX
