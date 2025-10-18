СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Shift Quantizz Trader
Renato Takahashi

Shift Quantizz Trader

Renato Takahashi
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -38%
XPMT5-PRD
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
10 (40.00%)
Убыточных трейдов:
15 (60.00%)
Лучший трейд:
179.00 BRL
Худший трейд:
-209.00 BRL
Общая прибыль:
838.00 BRL (4 190 pips)
Общий убыток:
-1 507.00 BRL (7 535 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (352.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
352.00 BRL (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.26
Торговая активность:
5.97%
Макс. загрузка депозита:
11.95%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.79
Длинных трейдов:
10 (40.00%)
Коротких трейдов:
15 (60.00%)
Профит фактор:
0.56
Мат. ожидание:
-26.76 BRL
Средняя прибыль:
83.80 BRL
Средний убыток:
-100.47 BRL
Макс. серия проигрышей:
5 (-473.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-473.00 BRL (5)
Прирост в месяц:
-34.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
669.00 BRL
Максимальная:
852.00 BRL (73.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.49% (852.00 BRL)
По эквити:
12.40% (202.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINZ25 24
WING26 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINZ25 -244
WING26 -51
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINZ25 -2.8K
WING26 -575
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +179.00 BRL
Худший трейд: -209 BRL
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +352.00 BRL
Макс. убыток в серии: -473.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Sinal de monitoramento da conta utilizando o expert SHIFT QUANTIZZ TRADER, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Ativo (timeframe): WIN (M5).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/153781


Нет отзывов
2025.12.23 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 12:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 10:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 14:33
Share of trading days is too low
2025.10.20 14:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.18 14:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.18 14:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.18 14:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.18 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 14:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
