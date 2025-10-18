- Прирост
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
10 (40.00%)
Убыточных трейдов:
15 (60.00%)
Лучший трейд:
179.00 BRL
Худший трейд:
-209.00 BRL
Общая прибыль:
838.00 BRL (4 190 pips)
Общий убыток:
-1 507.00 BRL (7 535 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (352.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
352.00 BRL (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.26
Торговая активность:
5.97%
Макс. загрузка депозита:
11.95%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.79
Длинных трейдов:
10 (40.00%)
Коротких трейдов:
15 (60.00%)
Профит фактор:
0.56
Мат. ожидание:
-26.76 BRL
Средняя прибыль:
83.80 BRL
Средний убыток:
-100.47 BRL
Макс. серия проигрышей:
5 (-473.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-473.00 BRL (5)
Прирост в месяц:
-34.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
669.00 BRL
Максимальная:
852.00 BRL (73.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.49% (852.00 BRL)
По эквити:
12.40% (202.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINZ25
|24
|WING26
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINZ25
|-244
|WING26
|-51
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINZ25
|-2.8K
|WING26
|-575
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +179.00 BRL
Худший трейд: -209 BRL
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +352.00 BRL
Макс. убыток в серии: -473.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Sinal de monitoramento da conta utilizando o expert SHIFT QUANTIZZ TRADER, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
Ativo (timeframe): WIN (M5).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/153781
