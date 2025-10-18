信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Shift Quantizz Trader
Renato Takahashi

Shift Quantizz Trader

Renato Takahashi
0条评论
10
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -38%
XPMT5-PRD
1:1
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
25
盈利交易:
10 (40.00%)
亏损交易:
15 (60.00%)
最好交易:
179.00 BRL
最差交易:
-209.00 BRL
毛利:
838.00 BRL (4 190 pips)
毛利亏损:
-1 507.00 BRL (7 535 pips)
最大连续赢利:
3 (352.00 BRL)
最大连续盈利:
352.00 BRL (3)
夏普比率:
-0.26
交易活动:
5.97%
最大入金加载:
11.95%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.79
长期交易:
10 (40.00%)
短期交易:
15 (60.00%)
利润因子:
0.56
预期回报:
-26.76 BRL
平均利润:
83.80 BRL
平均损失:
-100.47 BRL
最大连续失误:
5 (-473.00 BRL)
最大连续亏损:
-473.00 BRL (5)
每月增长:
-34.02%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
669.00 BRL
最大值:
852.00 BRL (73.62%)
相对跌幅:
结余:
39.49% (852.00 BRL)
净值:
12.40% (202.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINZ25 24
WING26 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINZ25 -244
WING26 -51
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINZ25 -2.8K
WING26 -575
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +179.00 BRL
最差交易: -209 BRL
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +352.00 BRL
最大连续亏损: -473.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Sinal de monitoramento da conta utilizando o expert SHIFT QUANTIZZ TRADER, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Ativo (timeframe): WIN (M5).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/153781


没有评论
2025.12.23 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 12:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 10:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 14:33
Share of trading days is too low
2025.10.20 14:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.18 14:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.18 14:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.18 14:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.18 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 14:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Shift Quantizz Trader
每月30 USD
-38%
0
0
USD
1.3K
BRL
10
100%
25
40%
6%
0.55
-26.76
BRL
39%
1:1
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载