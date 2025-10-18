- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
25
盈利交易:
10 (40.00%)
亏损交易:
15 (60.00%)
最好交易:
179.00 BRL
最差交易:
-209.00 BRL
毛利:
838.00 BRL (4 190 pips)
毛利亏损:
-1 507.00 BRL (7 535 pips)
最大连续赢利:
3 (352.00 BRL)
最大连续盈利:
352.00 BRL (3)
夏普比率:
-0.26
交易活动:
5.97%
最大入金加载:
11.95%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.79
长期交易:
10 (40.00%)
短期交易:
15 (60.00%)
利润因子:
0.56
预期回报:
-26.76 BRL
平均利润:
83.80 BRL
平均损失:
-100.47 BRL
最大连续失误:
5 (-473.00 BRL)
最大连续亏损:
-473.00 BRL (5)
每月增长:
-34.02%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
669.00 BRL
最大值:
852.00 BRL (73.62%)
相对跌幅:
结余:
39.49% (852.00 BRL)
净值:
12.40% (202.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINZ25
|24
|WING26
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINZ25
|-244
|WING26
|-51
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINZ25
|-2.8K
|WING26
|-575
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +179.00 BRL
最差交易: -209 BRL
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +352.00 BRL
最大连续亏损: -473.00 BRL
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Sinal de monitoramento da conta utilizando o expert SHIFT QUANTIZZ TRADER, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
Ativo (timeframe): WIN (M5).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/153781
