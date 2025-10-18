シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Shift Quantizz Trader
Renato Takahashi

Shift Quantizz Trader

Renato Takahashi
レビュー0件
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -38%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
25
利益トレード:
10 (40.00%)
損失トレード:
15 (60.00%)
ベストトレード:
179.00 BRL
最悪のトレード:
-209.00 BRL
総利益:
838.00 BRL (4 190 pips)
総損失:
-1 507.00 BRL (7 535 pips)
最大連続の勝ち:
3 (352.00 BRL)
最大連続利益:
352.00 BRL (3)
シャープレシオ:
-0.26
取引アクティビティ:
5.97%
最大入金額:
11.95%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.79
長いトレード:
10 (40.00%)
短いトレード:
15 (60.00%)
プロフィットファクター:
0.56
期待されたペイオフ:
-26.76 BRL
平均利益:
83.80 BRL
平均損失:
-100.47 BRL
最大連続の負け:
5 (-473.00 BRL)
最大連続損失:
-473.00 BRL (5)
月間成長:
-34.02%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
669.00 BRL
最大の:
852.00 BRL (73.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.49% (852.00 BRL)
エクイティによる:
12.40% (202.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINZ25 24
WING26 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINZ25 -244
WING26 -51
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINZ25 -2.8K
WING26 -575
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +179.00 BRL
最悪のトレード: -209 BRL
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +352.00 BRL
最大連続損失: -473.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Sinal de monitoramento da conta utilizando o expert SHIFT QUANTIZZ TRADER, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Ativo (timeframe): WIN (M5).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/153781


レビューなし
2025.12.23 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 12:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 10:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 14:33
Share of trading days is too low
2025.10.20 14:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.18 14:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.18 14:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.18 14:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.18 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 14:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
