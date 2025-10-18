- 成長
トレード:
25
利益トレード:
10 (40.00%)
損失トレード:
15 (60.00%)
ベストトレード:
179.00 BRL
最悪のトレード:
-209.00 BRL
総利益:
838.00 BRL (4 190 pips)
総損失:
-1 507.00 BRL (7 535 pips)
最大連続の勝ち:
3 (352.00 BRL)
最大連続利益:
352.00 BRL (3)
シャープレシオ:
-0.26
取引アクティビティ:
5.97%
最大入金額:
11.95%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.79
長いトレード:
10 (40.00%)
短いトレード:
15 (60.00%)
プロフィットファクター:
0.56
期待されたペイオフ:
-26.76 BRL
平均利益:
83.80 BRL
平均損失:
-100.47 BRL
最大連続の負け:
5 (-473.00 BRL)
最大連続損失:
-473.00 BRL (5)
月間成長:
-34.02%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
669.00 BRL
最大の:
852.00 BRL (73.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.49% (852.00 BRL)
エクイティによる:
12.40% (202.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINZ25
|24
|WING26
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINZ25
|-244
|WING26
|-51
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINZ25
|-2.8K
|WING26
|-575
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
ベストトレード: +179.00 BRL
最悪のトレード: -209 BRL
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +352.00 BRL
最大連続損失: -473.00 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Sinal de monitoramento da conta utilizando o expert SHIFT QUANTIZZ TRADER, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
Ativo (timeframe): WIN (M5).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/153781
