Renato Takahashi

Shift Quantizz Trader

Renato Takahashi
0 comentários
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -38%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
25
Negociações com lucro:
10 (40.00%)
Negociações com perda:
15 (60.00%)
Melhor negociação:
179.00 BRL
Pior negociação:
-209.00 BRL
Lucro bruto:
838.00 BRL (4 190 pips)
Perda bruta:
-1 507.00 BRL (7 535 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (352.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
352.00 BRL (3)
Índice de Sharpe:
-0.26
Atividade de negociação:
5.97%
Depósito máximo carregado:
11.95%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.79
Negociações longas:
10 (40.00%)
Negociações curtas:
15 (60.00%)
Fator de lucro:
0.56
Valor esperado:
-26.76 BRL
Lucro médio:
83.80 BRL
Perda média:
-100.47 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-473.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-473.00 BRL (5)
Crescimento mensal:
-34.02%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
669.00 BRL
Máximo:
852.00 BRL (73.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.49% (852.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
12.40% (202.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINZ25 24
WING26 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINZ25 -244
WING26 -51
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINZ25 -2.8K
WING26 -575
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +179.00 BRL
Pior negociação: -209 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +352.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -473.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sinal de monitoramento da conta utilizando o expert SHIFT QUANTIZZ TRADER, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Ativo (timeframe): WIN (M5).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/153781


2025.12.23 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 12:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 10:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 14:33
Share of trading days is too low
2025.10.20 14:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.18 14:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.18 14:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.18 14:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.18 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 14:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
