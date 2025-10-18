- Crescimento
Negociações:
25
Negociações com lucro:
10 (40.00%)
Negociações com perda:
15 (60.00%)
Melhor negociação:
179.00 BRL
Pior negociação:
-209.00 BRL
Lucro bruto:
838.00 BRL (4 190 pips)
Perda bruta:
-1 507.00 BRL (7 535 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (352.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
352.00 BRL (3)
Índice de Sharpe:
-0.26
Atividade de negociação:
5.97%
Depósito máximo carregado:
11.95%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.79
Negociações longas:
10 (40.00%)
Negociações curtas:
15 (60.00%)
Fator de lucro:
0.56
Valor esperado:
-26.76 BRL
Lucro médio:
83.80 BRL
Perda média:
-100.47 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-473.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-473.00 BRL (5)
Crescimento mensal:
-34.02%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
669.00 BRL
Máximo:
852.00 BRL (73.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.49% (852.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
12.40% (202.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINZ25
|24
|WING26
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINZ25
|-244
|WING26
|-51
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINZ25
|-2.8K
|WING26
|-575
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +179.00 BRL
Pior negociação: -209 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +352.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -473.00 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sinal de monitoramento da conta utilizando o expert SHIFT QUANTIZZ TRADER, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
Ativo (timeframe): WIN (M5).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/153781
