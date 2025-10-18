SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Shift Quantizz Trader
Renato Takahashi

Shift Quantizz Trader

Renato Takahashi
0 Bewertungen
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -38%
XPMT5-PRD
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
25
Gewinntrades:
10 (40.00%)
Verlusttrades:
15 (60.00%)
Bester Trade:
179.00 BRL
Schlechtester Trade:
-209.00 BRL
Bruttoprofit:
838.00 BRL (4 190 pips)
Bruttoverlust:
-1 507.00 BRL (7 535 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (352.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
352.00 BRL (3)
Sharpe Ratio:
-0.26
Trading-Aktivität:
5.97%
Max deposit load:
11.95%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.79
Long-Positionen:
10 (40.00%)
Short-Positionen:
15 (60.00%)
Profit-Faktor:
0.56
Mathematische Gewinnerwartung:
-26.76 BRL
Durchschnittlicher Profit:
83.80 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-100.47 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-473.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-473.00 BRL (5)
Wachstum pro Monat :
-34.02%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
669.00 BRL
Maximaler:
852.00 BRL (73.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.49% (852.00 BRL)
Kapital:
12.40% (202.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINZ25 24
WING26 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINZ25 -244
WING26 -51
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINZ25 -2.8K
WING26 -575
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +179.00 BRL
Schlechtester Trade: -209 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +352.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -473.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Sinal de monitoramento da conta utilizando o expert SHIFT QUANTIZZ TRADER, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Ativo (timeframe): WIN (M5).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/153781


Keine Bewertungen
2025.12.29 11:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 11:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 12:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 10:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 14:33
Share of trading days is too low
2025.10.20 14:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.18 14:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.18 14:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.18 14:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.18 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
