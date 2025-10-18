시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Shift Quantizz Trader
Renato Takahashi

Shift Quantizz Trader

Renato Takahashi
0 리뷰
12
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -37%
XPMT5-PRD
1:1
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
27
이익 거래:
11 (40.74%)
손실 거래:
16 (59.26%)
최고의 거래:
179.00 BRL
최악의 거래:
-209.00 BRL
총 수익:
879.00 BRL (4 395 pips)
총 손실:
-1 533.00 BRL (7 665 pips)
연속 최대 이익:
3 (352.00 BRL)
연속 최대 이익:
352.00 BRL (3)
샤프 비율:
-0.22
거래 활동:
5.97%
최대 입금량:
11.95%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-0.74
롱(주식매수):
10 (37.04%)
숏(주식차입매도):
17 (62.96%)
수익 요인:
0.57
기대수익:
-24.22 BRL
평균 이익:
79.91 BRL
평균 손실:
-95.81 BRL
연속 최대 손실:
5 (-473.00 BRL)
연속 최대 손실:
-473.00 BRL (5)
월별 성장률:
-23.91%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
695.00 BRL
최대한의:
878.00 BRL (75.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
40.70% (878.00 BRL)
자본금별:
12.40% (202.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINZ25 24
WING26 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINZ25 -244
WING26 -44
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINZ25 -2.8K
WING26 -500
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +179.00 BRL
최악의 거래: -209 BRL
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +352.00 BRL
연속 최대 손실: -473.00 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XPMT5-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Sinal de monitoramento da conta utilizando o expert SHIFT QUANTIZZ TRADER, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Ativo (timeframe): WIN (M5).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/153781


리뷰 없음
2026.01.06 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.30 13:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 11:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 11:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 12:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 10:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 14:33
Share of trading days is too low
2025.10.20 14:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.18 14:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Shift Quantizz Trader
월별 30 USD
-37%
0
0
USD
1.3K
BRL
12
100%
27
40%
6%
0.57
-24.22
BRL
41%
1:1
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.