- 자본
- 축소
트레이드:
27
이익 거래:
11 (40.74%)
손실 거래:
16 (59.26%)
최고의 거래:
179.00 BRL
최악의 거래:
-209.00 BRL
총 수익:
879.00 BRL (4 395 pips)
총 손실:
-1 533.00 BRL (7 665 pips)
연속 최대 이익:
3 (352.00 BRL)
연속 최대 이익:
352.00 BRL (3)
샤프 비율:
-0.22
거래 활동:
5.97%
최대 입금량:
11.95%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-0.74
롱(주식매수):
10 (37.04%)
숏(주식차입매도):
17 (62.96%)
수익 요인:
0.57
기대수익:
-24.22 BRL
평균 이익:
79.91 BRL
평균 손실:
-95.81 BRL
연속 최대 손실:
5 (-473.00 BRL)
연속 최대 손실:
-473.00 BRL (5)
월별 성장률:
-23.91%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
695.00 BRL
최대한의:
878.00 BRL (75.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
40.70% (878.00 BRL)
자본금별:
12.40% (202.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINZ25
|24
|WING26
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINZ25
|-244
|WING26
|-44
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINZ25
|-2.8K
|WING26
|-500
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +179.00 BRL
최악의 거래: -209 BRL
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +352.00 BRL
연속 최대 손실: -473.00 BRL
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XPMT5-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Sinal de monitoramento da conta utilizando o expert SHIFT QUANTIZZ TRADER, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
Ativo (timeframe): WIN (M5).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/153781
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-37%
0
0
USD
USD
1.3K
BRL
BRL
12
100%
27
40%
6%
0.57
-24.22
BRL
BRL
41%
1:1