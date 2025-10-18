- Incremento
Total de Trades:
25
Transacciones Rentables:
10 (40.00%)
Transacciones Irrentables:
15 (60.00%)
Mejor transacción:
179.00 BRL
Peor transacción:
-209.00 BRL
Beneficio Bruto:
838.00 BRL (4 190 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 507.00 BRL (7 535 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (352.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
352.00 BRL (3)
Ratio de Sharpe:
-0.26
Actividad comercial:
5.97%
Carga máxima del depósito:
11.95%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.79
Transacciones Largas:
10 (40.00%)
Transacciones Cortas:
15 (60.00%)
Factor de Beneficio:
0.56
Beneficio Esperado:
-26.76 BRL
Beneficio medio:
83.80 BRL
Pérdidas medias:
-100.47 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-473.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-473.00 BRL (5)
Crecimiento al mes:
-34.02%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
669.00 BRL
Máxima:
852.00 BRL (73.62%)
Reducción relativa:
De balance:
39.49% (852.00 BRL)
De fondos:
12.40% (202.00 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|WINZ25
|24
|WING26
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|WINZ25
|-244
|WING26
|-51
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|WINZ25
|-2.8K
|WING26
|-575
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Sinal de monitoramento da conta utilizando o expert SHIFT QUANTIZZ TRADER, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
Ativo (timeframe): WIN (M5).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/153781
