Renato Takahashi

Shift Quantizz Trader

10 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -38%
XPMT5-PRD
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
25
Transacciones Rentables:
10 (40.00%)
Transacciones Irrentables:
15 (60.00%)
Mejor transacción:
179.00 BRL
Peor transacción:
-209.00 BRL
Beneficio Bruto:
838.00 BRL (4 190 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 507.00 BRL (7 535 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (352.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
352.00 BRL (3)
Ratio de Sharpe:
-0.26
Actividad comercial:
5.97%
Carga máxima del depósito:
11.95%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.79
Transacciones Largas:
10 (40.00%)
Transacciones Cortas:
15 (60.00%)
Factor de Beneficio:
0.56
Beneficio Esperado:
-26.76 BRL
Beneficio medio:
83.80 BRL
Pérdidas medias:
-100.47 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-473.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-473.00 BRL (5)
Crecimiento al mes:
-34.02%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
669.00 BRL
Máxima:
852.00 BRL (73.62%)
Reducción relativa:
De balance:
39.49% (852.00 BRL)
De fondos:
12.40% (202.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINZ25 24
WING26 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINZ25 -244
WING26 -51
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINZ25 -2.8K
WING26 -575
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +179.00 BRL
Peor transacción: -209 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +352.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -473.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Sinal de monitoramento da conta utilizando o expert SHIFT QUANTIZZ TRADER, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Ativo (timeframe): WIN (M5).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/153781


2025.12.23 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 12:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 10:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 14:33
Share of trading days is too low
2025.10.20 14:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.18 14:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.18 14:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.18 14:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.18 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 14:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Shift Quantizz Trader
30 USD al mes
-38%
0
0
USD
1.3K
BRL
10
100%
25
40%
6%
0.55
-26.76
BRL
39%
1:1
