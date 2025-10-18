СигналыРазделы
Agus Darma Kusuma

Algotraders Flow Big Portfolio

Agus Darma Kusuma
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
35 (67.30%)
Убыточных трейдов:
17 (32.69%)
Лучший трейд:
187.32 USD
Худший трейд:
-184.18 USD
Общая прибыль:
2 950.08 USD (99 193 pips)
Общий убыток:
-1 491.00 USD (48 644 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (1 001.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 001.13 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
30.61%
Макс. загрузка депозита:
2.54%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
4.32
Длинных трейдов:
36 (69.23%)
Коротких трейдов:
16 (30.77%)
Профит фактор:
1.98
Мат. ожидание:
28.06 USD
Средняя прибыль:
84.29 USD
Средний убыток:
-87.71 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-335.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-335.87 USD (2)
Прирост в месяц:
0.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
234.80 USD
Максимальная:
337.40 USD (0.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.23% (234.49 USD)
По эквити:
0.28% (286.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +187.32 USD
Худший трейд: -184 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 001.13 USD
Макс. убыток в серии: -335.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.37 × 846
FBS-Real
10.00 × 1
еще 1...
Minimum Account Balance

This portfolio trades XAUUSD only on the H1 timeframe.
For copy trading, the minimum capital required is $2,000.
The portfolio must not be run with less than $2,000 because the maximum drawdown recorded in backtests reaches approximately $191.89 at 0.01 lot.
Running the portfolio below this capital poses a high risk of margin call.

Standard Lot Size

0.01 lot per $2,000
Use this ratio to keep the maximum drawdown below 10% of the account balance.

Lot Scaling (Safe Linear Ratio)

  • $2,000 → 0.01 lot → ±9.6% drawdown
  • $4,000 → 0.02 lot → ±9.6% drawdown

If you want to copy trade with capital below $2,000, you may rent the EA at https://www.mql5.com/en/signals/2332536

Нет отзывов
2025.12.11 16:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 22:00
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 10:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 13:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 12:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 02:17
Share of trading days is too low
2025.10.21 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.18 09:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.18 09:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.18 09:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.18 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 09:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
