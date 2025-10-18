- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
52
盈利交易:
35 (67.30%)
亏损交易:
17 (32.69%)
最好交易:
187.32 USD
最差交易:
-184.18 USD
毛利:
2 950.08 USD (99 193 pips)
毛利亏损:
-1 491.00 USD (48 644 pips)
最大连续赢利:
11 (1 001.13 USD)
最大连续盈利:
1 001.13 USD (11)
夏普比率:
0.31
交易活动:
30.61%
最大入金加载:
2.54%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
8 小时
采收率:
4.32
长期交易:
36 (69.23%)
短期交易:
16 (30.77%)
利润因子:
1.98
预期回报:
28.06 USD
平均利润:
84.29 USD
平均损失:
-87.71 USD
最大连续失误:
2 (-335.87 USD)
最大连续亏损:
-335.87 USD (2)
每月增长:
0.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
234.80 USD
最大值:
337.40 USD (0.33%)
相对跌幅:
结余:
0.23% (234.49 USD)
净值:
0.28% (286.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +187.32 USD
最差交易: -184 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1 001.13 USD
最大连续亏损: -335.87 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.37 × 848
|
FBS-Real
|10.00 × 1
Minimum Account Balance
This portfolio trades XAUUSD only on the H1 timeframe.
For copy trading, the minimum capital required is $2,000.
The portfolio must not be run with less than $2,000 because the maximum drawdown recorded in backtests reaches approximately $191.89 at 0.01 lot.
Running the portfolio below this capital poses a high risk of margin call.
Standard Lot Size
0.01 lot per $2,000
Use this ratio to keep the maximum drawdown below 10% of the account balance.
Lot Scaling (Safe Linear Ratio)
- $2,000 → 0.01 lot → ±9.6% drawdown
- $4,000 → 0.02 lot → ±9.6% drawdown
If you want to copy trade with capital below $2,000, you may rent the EA at https://www.mql5.com/en/signals/2332536
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
101K
USD
USD
9
100%
52
67%
31%
1.97
28.06
USD
USD
0%
1:200