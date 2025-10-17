СигналыРазделы
Aslan Kesen

Brmd81

Aslan Kesen
0 отзывов
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -4%
MoyaMarkets-Server
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 151
Прибыльных трейдов:
2 531 (80.32%)
Убыточных трейдов:
620 (19.68%)
Лучший трейд:
328.96 USD
Худший трейд:
-1 115.60 USD
Общая прибыль:
12 940.43 USD (447 940 558 pips)
Общий убыток:
-13 174.90 USD (4 364 641 pips)
Макс. серия выигрышей:
141 (506.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
874.21 USD (116)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
96.38%
Макс. загрузка депозита:
200.85%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
246
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
1 586 (50.33%)
Коротких трейдов:
1 565 (49.67%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.07 USD
Средняя прибыль:
5.11 USD
Средний убыток:
-21.25 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-907.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 777.31 USD (2)
Прирост в месяц:
7.90%
Годовой прогноз:
95.81%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 203.70 USD
Максимальная:
2 807.62 USD (103.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
72.38% (2 807.62 USD)
По эквити:
86.15% (3 145.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100 1114
XAUUSD 261
WS30 179
EURJPY 173
GBPJPY 157
GBPUSD 98
ETHUSD 85
DAX30 85
USDJPY 84
XAGUSD 38
GBPNZD 24
NZDUSD 16
EURUSD 16
USDCAD 7
USDCHF 4
USOil 2
US2000 1
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100 3.9K
XAUUSD 407
WS30 279
EURJPY 451
GBPJPY 383
GBPUSD 235
ETHUSD 76
DAX30 37
USDJPY 131
XAGUSD 151
GBPNZD -157
NZDUSD 28
EURUSD 33
USDCAD 29
USDCHF 24
USOil -4
US2000 1
AUDUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100 1.4M
XAUUSD 134K
WS30 338K
EURJPY 4.9K
GBPJPY 11K
GBPUSD 7.9K
ETHUSD 169K
DAX30 -117K
USDJPY 8.6K
XAGUSD 1.3K
GBPNZD -1.8K
NZDUSD -546
EURUSD 343
USDCAD 246
USDCHF 197
USOil -38
US2000 275
AUDUSD 38
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +328.96 USD
Худший трейд: -1 116 USD
Макс. серия выигрышей: 116
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +506.50 USD
Макс. убыток в серии: -907.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MoyaMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Teknik temel karışık 
