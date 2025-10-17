- Прирост
Всего трейдов:
3 151
Прибыльных трейдов:
2 531 (80.32%)
Убыточных трейдов:
620 (19.68%)
Лучший трейд:
328.96 USD
Худший трейд:
-1 115.60 USD
Общая прибыль:
12 940.43 USD (447 940 558 pips)
Общий убыток:
-13 174.90 USD (4 364 641 pips)
Макс. серия выигрышей:
141 (506.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
874.21 USD (116)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
96.38%
Макс. загрузка депозита:
200.85%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
246
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
1 586 (50.33%)
Коротких трейдов:
1 565 (49.67%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.07 USD
Средняя прибыль:
5.11 USD
Средний убыток:
-21.25 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-907.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 777.31 USD (2)
Прирост в месяц:
7.90%
Годовой прогноз:
95.81%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 203.70 USD
Максимальная:
2 807.62 USD (103.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
72.38% (2 807.62 USD)
По эквити:
86.15% (3 145.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100
|1114
|XAUUSD
|261
|WS30
|179
|EURJPY
|173
|GBPJPY
|157
|GBPUSD
|98
|ETHUSD
|85
|DAX30
|85
|USDJPY
|84
|XAGUSD
|38
|GBPNZD
|24
|NZDUSD
|16
|EURUSD
|16
|USDCAD
|7
|USDCHF
|4
|USOil
|2
|US2000
|1
|AUDUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100
|3.9K
|XAUUSD
|407
|WS30
|279
|EURJPY
|451
|GBPJPY
|383
|GBPUSD
|235
|ETHUSD
|76
|DAX30
|37
|USDJPY
|131
|XAGUSD
|151
|GBPNZD
|-157
|NZDUSD
|28
|EURUSD
|33
|USDCAD
|29
|USDCHF
|24
|USOil
|-4
|US2000
|1
|AUDUSD
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100
|1.4M
|XAUUSD
|134K
|WS30
|338K
|EURJPY
|4.9K
|GBPJPY
|11K
|GBPUSD
|7.9K
|ETHUSD
|169K
|DAX30
|-117K
|USDJPY
|8.6K
|XAGUSD
|1.3K
|GBPNZD
|-1.8K
|NZDUSD
|-546
|EURUSD
|343
|USDCAD
|246
|USDCHF
|197
|USOil
|-38
|US2000
|275
|AUDUSD
|38
Лучший трейд: +328.96 USD
Худший трейд: -1 116 USD
Макс. серия выигрышей: 116
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +506.50 USD
Макс. убыток в серии: -907.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MoyaMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Teknik temel karışık
Нет отзывов
