Aslan Kesen

Brmd81

Aslan Kesen
レビュー0件
14週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -4%
MoyaMarkets-Server
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 151
利益トレード:
2 531 (80.32%)
損失トレード:
620 (19.68%)
ベストトレード:
328.96 USD
最悪のトレード:
-1 115.60 USD
総利益:
12 940.43 USD (447 940 558 pips)
総損失:
-13 174.90 USD (4 364 641 pips)
最大連続の勝ち:
141 (506.50 USD)
最大連続利益:
874.21 USD (116)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
96.38%
最大入金額:
200.85%
最近のトレード:
60 分前
1週間当たりの取引:
246
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
-0.08
長いトレード:
1 586 (50.33%)
短いトレード:
1 565 (49.67%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-0.07 USD
平均利益:
5.11 USD
平均損失:
-21.25 USD
最大連続の負け:
27 (-907.35 USD)
最大連続損失:
-1 777.31 USD (2)
月間成長:
7.90%
年間予想:
95.81%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 203.70 USD
最大の:
2 807.62 USD (103.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
72.38% (2 807.62 USD)
エクイティによる:
86.15% (3 145.19 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NAS100 1114
XAUUSD 261
WS30 179
EURJPY 173
GBPJPY 157
GBPUSD 98
ETHUSD 85
DAX30 85
USDJPY 84
XAGUSD 38
GBPNZD 24
NZDUSD 16
EURUSD 16
USDCAD 7
USDCHF 4
USOil 2
US2000 1
AUDUSD 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NAS100 3.9K
XAUUSD 407
WS30 279
EURJPY 451
GBPJPY 383
GBPUSD 235
ETHUSD 76
DAX30 37
USDJPY 131
XAGUSD 151
GBPNZD -157
NZDUSD 28
EURUSD 33
USDCAD 29
USDCHF 24
USOil -4
US2000 1
AUDUSD 0
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NAS100 1.4M
XAUUSD 134K
WS30 338K
EURJPY 4.9K
GBPJPY 11K
GBPUSD 7.9K
ETHUSD 169K
DAX30 -117K
USDJPY 8.6K
XAGUSD 1.3K
GBPNZD -1.8K
NZDUSD -546
EURUSD 343
USDCAD 246
USDCHF 197
USOil -38
US2000 275
AUDUSD 38
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +328.96 USD
最悪のトレード: -1 116 USD
最大連続の勝ち: 116
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +506.50 USD
最大連続損失: -907.35 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MoyaMarkets-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Teknik temel karışık 
レビューなし
2026.01.14 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 18:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 10:27
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 09:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 01:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 00:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 23:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 19:02
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 18:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 01:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 21:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 17:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください