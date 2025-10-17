- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 151
利益トレード:
2 531 (80.32%)
損失トレード:
620 (19.68%)
ベストトレード:
328.96 USD
最悪のトレード:
-1 115.60 USD
総利益:
12 940.43 USD (447 940 558 pips)
総損失:
-13 174.90 USD (4 364 641 pips)
最大連続の勝ち:
141 (506.50 USD)
最大連続利益:
874.21 USD (116)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
96.38%
最大入金額:
200.85%
最近のトレード:
60 分前
1週間当たりの取引:
246
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
-0.08
長いトレード:
1 586 (50.33%)
短いトレード:
1 565 (49.67%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-0.07 USD
平均利益:
5.11 USD
平均損失:
-21.25 USD
最大連続の負け:
27 (-907.35 USD)
最大連続損失:
-1 777.31 USD (2)
月間成長:
7.90%
年間予想:
95.81%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 203.70 USD
最大の:
2 807.62 USD (103.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
72.38% (2 807.62 USD)
エクイティによる:
86.15% (3 145.19 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NAS100
|1114
|XAUUSD
|261
|WS30
|179
|EURJPY
|173
|GBPJPY
|157
|GBPUSD
|98
|ETHUSD
|85
|DAX30
|85
|USDJPY
|84
|XAGUSD
|38
|GBPNZD
|24
|NZDUSD
|16
|EURUSD
|16
|USDCAD
|7
|USDCHF
|4
|USOil
|2
|US2000
|1
|AUDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|NAS100
|3.9K
|XAUUSD
|407
|WS30
|279
|EURJPY
|451
|GBPJPY
|383
|GBPUSD
|235
|ETHUSD
|76
|DAX30
|37
|USDJPY
|131
|XAGUSD
|151
|GBPNZD
|-157
|NZDUSD
|28
|EURUSD
|33
|USDCAD
|29
|USDCHF
|24
|USOil
|-4
|US2000
|1
|AUDUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|NAS100
|1.4M
|XAUUSD
|134K
|WS30
|338K
|EURJPY
|4.9K
|GBPJPY
|11K
|GBPUSD
|7.9K
|ETHUSD
|169K
|DAX30
|-117K
|USDJPY
|8.6K
|XAGUSD
|1.3K
|GBPNZD
|-1.8K
|NZDUSD
|-546
|EURUSD
|343
|USDCAD
|246
|USDCHF
|197
|USOil
|-38
|US2000
|275
|AUDUSD
|38
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MoyaMarkets-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Teknik temel karışık
レビューなし
