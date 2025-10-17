信号部分
Aslan Kesen

Brmd81

Aslan Kesen
14
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -4%
MoyaMarkets-Server
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 151
盈利交易:
2 531 (80.32%)
亏损交易:
620 (19.68%)
最好交易:
328.96 USD
最差交易:
-1 115.60 USD
毛利:
12 940.43 USD (447 940 558 pips)
毛利亏损:
-13 174.90 USD (4 364 641 pips)
最大连续赢利:
141 (506.50 USD)
最大连续盈利:
874.21 USD (116)
夏普比率:
0.01
交易活动:
96.38%
最大入金加载:
200.85%
最近交易:
26 几分钟前
每周交易:
246
平均持有时间:
12 小时
采收率:
-0.08
长期交易:
1 586 (50.33%)
短期交易:
1 565 (49.67%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.07 USD
平均利润:
5.11 USD
平均损失:
-21.25 USD
最大连续失误:
27 (-907.35 USD)
最大连续亏损:
-1 777.31 USD (2)
每月增长:
7.90%
年度预测:
95.81%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 203.70 USD
最大值:
2 807.62 USD (103.57%)
相对跌幅:
结余:
72.38% (2 807.62 USD)
净值:
86.15% (3 145.19 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NAS100 1114
XAUUSD 261
WS30 179
EURJPY 173
GBPJPY 157
GBPUSD 98
ETHUSD 85
DAX30 85
USDJPY 84
XAGUSD 38
GBPNZD 24
NZDUSD 16
EURUSD 16
USDCAD 7
USDCHF 4
USOil 2
US2000 1
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NAS100 3.9K
XAUUSD 407
WS30 279
EURJPY 451
GBPJPY 383
GBPUSD 235
ETHUSD 76
DAX30 37
USDJPY 131
XAGUSD 151
GBPNZD -157
NZDUSD 28
EURUSD 33
USDCAD 29
USDCHF 24
USOil -4
US2000 1
AUDUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NAS100 1.4M
XAUUSD 134K
WS30 338K
EURJPY 4.9K
GBPJPY 11K
GBPUSD 7.9K
ETHUSD 169K
DAX30 -117K
USDJPY 8.6K
XAGUSD 1.3K
GBPNZD -1.8K
NZDUSD -546
EURUSD 343
USDCAD 246
USDCHF 197
USOil -38
US2000 275
AUDUSD 38
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +328.96 USD
最差交易: -1 116 USD
最大连续赢利: 116
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +506.50 USD
最大连续亏损: -907.35 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MoyaMarkets-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Teknik temel karışık 
没有评论
2026.01.14 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 18:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 10:27
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 09:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 01:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 00:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 23:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 19:02
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 18:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 01:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 21:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 17:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Brmd81
每月30 USD
-4%
0
0
USD
2.1K
USD
14
0%
3 151
80%
96%
0.98
-0.07
USD
86%
1:200
