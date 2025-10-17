시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Brmd81
Aslan Kesen

Brmd81

Aslan Kesen
0 리뷰
14
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -4%
MoyaMarkets-Server
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 151
이익 거래:
2 531 (80.32%)
손실 거래:
620 (19.68%)
최고의 거래:
328.96 USD
최악의 거래:
-1 115.60 USD
총 수익:
12 940.43 USD (447 940 558 pips)
총 손실:
-13 174.90 USD (4 364 641 pips)
연속 최대 이익:
141 (506.50 USD)
연속 최대 이익:
874.21 USD (116)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
96.38%
최대 입금량:
200.85%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
246
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
-0.08
롱(주식매수):
1 586 (50.33%)
숏(주식차입매도):
1 565 (49.67%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-0.07 USD
평균 이익:
5.11 USD
평균 손실:
-21.25 USD
연속 최대 손실:
27 (-907.35 USD)
연속 최대 손실:
-1 777.31 USD (2)
월별 성장률:
7.90%
연간 예측:
95.81%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 203.70 USD
최대한의:
2 807.62 USD (103.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
72.38% (2 807.62 USD)
자본금별:
86.15% (3 145.19 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NAS100 1114
XAUUSD 261
WS30 179
EURJPY 173
GBPJPY 157
GBPUSD 98
ETHUSD 85
DAX30 85
USDJPY 84
XAGUSD 38
GBPNZD 24
NZDUSD 16
EURUSD 16
USDCAD 7
USDCHF 4
USOil 2
US2000 1
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NAS100 3.9K
XAUUSD 407
WS30 279
EURJPY 451
GBPJPY 383
GBPUSD 235
ETHUSD 76
DAX30 37
USDJPY 131
XAGUSD 151
GBPNZD -157
NZDUSD 28
EURUSD 33
USDCAD 29
USDCHF 24
USOil -4
US2000 1
AUDUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NAS100 1.4M
XAUUSD 134K
WS30 338K
EURJPY 4.9K
GBPJPY 11K
GBPUSD 7.9K
ETHUSD 169K
DAX30 -117K
USDJPY 8.6K
XAGUSD 1.3K
GBPNZD -1.8K
NZDUSD -546
EURUSD 343
USDCAD 246
USDCHF 197
USOil -38
US2000 275
AUDUSD 38
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +328.96 USD
최악의 거래: -1 116 USD
연속 최대 이익: 116
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +506.50 USD
연속 최대 손실: -907.35 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MoyaMarkets-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Teknik temel karışık 
리뷰 없음
2026.01.14 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 18:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 10:27
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 09:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 01:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 00:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 23:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 19:02
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 18:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 01:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 21:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 17:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
