- 자본
- 축소
트레이드:
3 151
이익 거래:
2 531 (80.32%)
손실 거래:
620 (19.68%)
최고의 거래:
328.96 USD
최악의 거래:
-1 115.60 USD
총 수익:
12 940.43 USD (447 940 558 pips)
총 손실:
-13 174.90 USD (4 364 641 pips)
연속 최대 이익:
141 (506.50 USD)
연속 최대 이익:
874.21 USD (116)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
96.38%
최대 입금량:
200.85%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
246
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
-0.08
롱(주식매수):
1 586 (50.33%)
숏(주식차입매도):
1 565 (49.67%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-0.07 USD
평균 이익:
5.11 USD
평균 손실:
-21.25 USD
연속 최대 손실:
27 (-907.35 USD)
연속 최대 손실:
-1 777.31 USD (2)
월별 성장률:
7.90%
연간 예측:
95.81%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 203.70 USD
최대한의:
2 807.62 USD (103.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
72.38% (2 807.62 USD)
자본금별:
86.15% (3 145.19 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NAS100
|1114
|XAUUSD
|261
|WS30
|179
|EURJPY
|173
|GBPJPY
|157
|GBPUSD
|98
|ETHUSD
|85
|DAX30
|85
|USDJPY
|84
|XAGUSD
|38
|GBPNZD
|24
|NZDUSD
|16
|EURUSD
|16
|USDCAD
|7
|USDCHF
|4
|USOil
|2
|US2000
|1
|AUDUSD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NAS100
|3.9K
|XAUUSD
|407
|WS30
|279
|EURJPY
|451
|GBPJPY
|383
|GBPUSD
|235
|ETHUSD
|76
|DAX30
|37
|USDJPY
|131
|XAGUSD
|151
|GBPNZD
|-157
|NZDUSD
|28
|EURUSD
|33
|USDCAD
|29
|USDCHF
|24
|USOil
|-4
|US2000
|1
|AUDUSD
|0
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NAS100
|1.4M
|XAUUSD
|134K
|WS30
|338K
|EURJPY
|4.9K
|GBPJPY
|11K
|GBPUSD
|7.9K
|ETHUSD
|169K
|DAX30
|-117K
|USDJPY
|8.6K
|XAGUSD
|1.3K
|GBPNZD
|-1.8K
|NZDUSD
|-546
|EURUSD
|343
|USDCAD
|246
|USDCHF
|197
|USOil
|-38
|US2000
|275
|AUDUSD
|38
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +328.96 USD
최악의 거래: -1 116 USD
연속 최대 이익: 116
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +506.50 USD
연속 최대 손실: -907.35 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MoyaMarkets-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Teknik temel karışık
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-4%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
14
0%
3 151
80%
96%
0.98
-0.07
USD
USD
86%
1:200