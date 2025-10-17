SinaisSeções
Aslan Kesen

Brmd81

Aslan Kesen
0 comentários
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -4%
MoyaMarkets-Server
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 150
Negociações com lucro:
2 530 (80.31%)
Negociações com perda:
620 (19.68%)
Melhor negociação:
328.96 USD
Pior negociação:
-1 115.60 USD
Lucro bruto:
12 938.28 USD (447 940 344 pips)
Perda bruta:
-13 174.90 USD (4 364 641 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
141 (506.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
874.21 USD (116)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
96.38%
Depósito máximo carregado:
200.85%
Último negócio:
11 minutos atrás
Negociações por semana:
246
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
-0.08
Negociações longas:
1 586 (50.35%)
Negociações curtas:
1 564 (49.65%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.08 USD
Lucro médio:
5.11 USD
Perda média:
-21.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
27 (-907.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 777.31 USD (2)
Crescimento mensal:
-3.68%
Previsão anual:
-44.60%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 203.70 USD
Máximo:
2 807.62 USD (103.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
72.38% (2 807.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
86.15% (3 145.19 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NAS100 1114
XAUUSD 260
WS30 179
EURJPY 173
GBPJPY 157
GBPUSD 98
ETHUSD 85
DAX30 85
USDJPY 84
XAGUSD 38
GBPNZD 24
NZDUSD 16
EURUSD 16
USDCAD 7
USDCHF 4
USOil 2
US2000 1
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NAS100 3.9K
XAUUSD 405
WS30 279
EURJPY 451
GBPJPY 383
GBPUSD 235
ETHUSD 76
DAX30 37
USDJPY 131
XAGUSD 151
GBPNZD -157
NZDUSD 28
EURUSD 33
USDCAD 29
USDCHF 24
USOil -4
US2000 1
AUDUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NAS100 1.4M
XAUUSD 133K
WS30 338K
EURJPY 4.9K
GBPJPY 11K
GBPUSD 7.9K
ETHUSD 169K
DAX30 -117K
USDJPY 8.6K
XAGUSD 1.3K
GBPNZD -1.8K
NZDUSD -546
EURUSD 343
USDCAD 246
USDCHF 197
USOil -38
US2000 275
AUDUSD 38
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +328.96 USD
Pior negociação: -1 116 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 116
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +506.50 USD
Máxima perda consecutiva: -907.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MoyaMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Teknik temel karışık 
Sem comentários
2026.01.14 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 18:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 10:27
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 09:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 01:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 00:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 23:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 19:02
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 18:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 01:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 21:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 17:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
