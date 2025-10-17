SignaleKategorien
Aslan Kesen

Brmd81

Aslan Kesen
0 Bewertungen
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -4%
MoyaMarkets-Server
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 151
Gewinntrades:
2 531 (80.32%)
Verlusttrades:
620 (19.68%)
Bester Trade:
328.96 USD
Schlechtester Trade:
-1 115.60 USD
Bruttoprofit:
12 940.43 USD (447 940 558 pips)
Bruttoverlust:
-13 174.90 USD (4 364 641 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
141 (506.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
874.21 USD (116)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
96.38%
Max deposit load:
200.85%
Letzter Trade:
49 Minuten
Trades pro Woche:
246
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.08
Long-Positionen:
1 586 (50.33%)
Short-Positionen:
1 565 (49.67%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
27 (-907.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 777.31 USD (2)
Wachstum pro Monat :
7.90%
Jahresprognose:
95.81%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 203.70 USD
Maximaler:
2 807.62 USD (103.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
72.38% (2 807.62 USD)
Kapital:
86.15% (3 145.19 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NAS100 1114
XAUUSD 261
WS30 179
EURJPY 173
GBPJPY 157
GBPUSD 98
ETHUSD 85
DAX30 85
USDJPY 84
XAGUSD 38
GBPNZD 24
NZDUSD 16
EURUSD 16
USDCAD 7
USDCHF 4
USOil 2
US2000 1
AUDUSD 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100 3.9K
XAUUSD 407
WS30 279
EURJPY 451
GBPJPY 383
GBPUSD 235
ETHUSD 76
DAX30 37
USDJPY 131
XAGUSD 151
GBPNZD -157
NZDUSD 28
EURUSD 33
USDCAD 29
USDCHF 24
USOil -4
US2000 1
AUDUSD 0
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100 1.4M
XAUUSD 134K
WS30 338K
EURJPY 4.9K
GBPJPY 11K
GBPUSD 7.9K
ETHUSD 169K
DAX30 -117K
USDJPY 8.6K
XAGUSD 1.3K
GBPNZD -1.8K
NZDUSD -546
EURUSD 343
USDCAD 246
USDCHF 197
USOil -38
US2000 275
AUDUSD 38
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +328.96 USD
Schlechtester Trade: -1 116 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 116
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +506.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -907.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MoyaMarkets-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Teknik temel karışık 
Keine Bewertungen
2026.01.14 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 18:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 10:27
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 09:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 01:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 00:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 23:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 19:02
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 18:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 01:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 21:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 17:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
