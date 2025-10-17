SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Brmd81
Aslan Kesen

Brmd81

Aslan Kesen
0 comentarios
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -4%
MoyaMarkets-Server
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 151
Transacciones Rentables:
2 531 (80.32%)
Transacciones Irrentables:
620 (19.68%)
Mejor transacción:
328.96 USD
Peor transacción:
-1 115.60 USD
Beneficio Bruto:
12 940.43 USD (447 940 558 pips)
Pérdidas Brutas:
-13 174.90 USD (4 364 641 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
141 (506.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
874.21 USD (116)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
96.38%
Carga máxima del depósito:
200.85%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
246
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
-0.08
Transacciones Largas:
1 586 (50.33%)
Transacciones Cortas:
1 565 (49.67%)
Factor de Beneficio:
0.98
Beneficio Esperado:
-0.07 USD
Beneficio medio:
5.11 USD
Pérdidas medias:
-21.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
27 (-907.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 777.31 USD (2)
Crecimiento al mes:
7.90%
Pronóstico anual:
95.81%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 203.70 USD
Máxima:
2 807.62 USD (103.57%)
Reducción relativa:
De balance:
72.38% (2 807.62 USD)
De fondos:
86.15% (3 145.19 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NAS100 1114
XAUUSD 261
WS30 179
EURJPY 173
GBPJPY 157
GBPUSD 98
ETHUSD 85
DAX30 85
USDJPY 84
XAGUSD 38
GBPNZD 24
NZDUSD 16
EURUSD 16
USDCAD 7
USDCHF 4
USOil 2
US2000 1
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NAS100 3.9K
XAUUSD 407
WS30 279
EURJPY 451
GBPJPY 383
GBPUSD 235
ETHUSD 76
DAX30 37
USDJPY 131
XAGUSD 151
GBPNZD -157
NZDUSD 28
EURUSD 33
USDCAD 29
USDCHF 24
USOil -4
US2000 1
AUDUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NAS100 1.4M
XAUUSD 134K
WS30 338K
EURJPY 4.9K
GBPJPY 11K
GBPUSD 7.9K
ETHUSD 169K
DAX30 -117K
USDJPY 8.6K
XAGUSD 1.3K
GBPNZD -1.8K
NZDUSD -546
EURUSD 343
USDCAD 246
USDCHF 197
USOil -38
US2000 275
AUDUSD 38
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +328.96 USD
Peor transacción: -1 116 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 116
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +506.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -907.35 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MoyaMarkets-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Teknik temel karışık 
No hay comentarios
2026.01.14 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 18:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 10:27
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 09:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 01:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 00:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 23:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 19:02
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 18:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 01:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 21:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 17:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Brmd81
30 USD al mes
-4%
0
0
USD
2.1K
USD
14
0%
3 151
80%
96%
0.98
-0.07
USD
86%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.