СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / TRNDmaster
Semiu Kilaso

TRNDmaster

Semiu Kilaso
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 121%
VTMarkets-Live 2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
209
Прибыльных трейдов:
162 (77.51%)
Убыточных трейдов:
47 (22.49%)
Лучший трейд:
12.32 USD
Худший трейд:
-19.11 USD
Общая прибыль:
399.81 USD (39 239 pips)
Общий убыток:
-108.48 USD (29 310 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (58.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
86.51 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
0.14%
Макс. загрузка депозита:
37.83%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
7.85
Длинных трейдов:
132 (63.16%)
Коротких трейдов:
77 (36.84%)
Профит фактор:
3.69
Мат. ожидание:
1.39 USD
Средняя прибыль:
2.47 USD
Средний убыток:
-2.31 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-17.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-37.10 USD (2)
Прирост в месяц:
35.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.34 USD
Максимальная:
37.10 USD (11.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.63% (37.10 USD)
По эквити:
24.47% (97.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-STD 182
NAS100.s 19
GBPJPY-STD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-STD 304
NAS100.s -17
GBPJPY-STD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-STD 26K
NAS100.s -17K
GBPJPY-STD 657
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.32 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +58.01 USD
Макс. убыток в серии: -17.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 13:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 17:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 14:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 12:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 11:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 09:48
Share of trading days is too low
2025.10.09 09:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 09:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.08 14:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TRNDmaster
30 USD в месяц
121%
0
0
USD
508
USD
11
0%
209
77%
0%
3.68
1.39
USD
24%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.