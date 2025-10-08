- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
209
Прибыльных трейдов:
162 (77.51%)
Убыточных трейдов:
47 (22.49%)
Лучший трейд:
12.32 USD
Худший трейд:
-19.11 USD
Общая прибыль:
399.81 USD (39 239 pips)
Общий убыток:
-108.48 USD (29 310 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (58.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
86.51 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
0.14%
Макс. загрузка депозита:
37.83%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
7.85
Длинных трейдов:
132 (63.16%)
Коротких трейдов:
77 (36.84%)
Профит фактор:
3.69
Мат. ожидание:
1.39 USD
Средняя прибыль:
2.47 USD
Средний убыток:
-2.31 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-17.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-37.10 USD (2)
Прирост в месяц:
35.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.34 USD
Максимальная:
37.10 USD (11.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.63% (37.10 USD)
По эквити:
24.47% (97.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|182
|NAS100.s
|19
|GBPJPY-STD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-STD
|304
|NAS100.s
|-17
|GBPJPY-STD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-STD
|26K
|NAS100.s
|-17K
|GBPJPY-STD
|657
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.32 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +58.01 USD
Макс. убыток в серии: -17.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
121%
0
0
USD
USD
508
USD
USD
11
0%
209
77%
0%
3.68
1.39
USD
USD
24%
1:500