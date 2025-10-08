시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / TRNDmaster
Semiu Kilaso

TRNDmaster

Semiu Kilaso
0 리뷰
안정성
13
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 126%
VTMarkets-Live 2
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
221
이익 거래:
173 (78.28%)
손실 거래:
48 (21.72%)
최고의 거래:
12.32 USD
최악의 거래:
-19.11 USD
총 수익:
418.15 USD (41 072 pips)
총 손실:
-114.21 USD (29 882 pips)
연속 최대 이익:
40 (58.01 USD)
연속 최대 이익:
86.51 USD (17)
샤프 비율:
0.38
거래 활동:
0.14%
최대 입금량:
37.83%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
19 분
회복 요인:
8.19
롱(주식매수):
140 (63.35%)
숏(주식차입매도):
81 (36.65%)
수익 요인:
3.66
기대수익:
1.38 USD
평균 이익:
2.42 USD
평균 손실:
-2.38 USD
연속 최대 손실:
7 (-17.84 USD)
연속 최대 손실:
-37.10 USD (2)
월별 성장률:
28.37%
연간 예측:
344.23%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.34 USD
최대한의:
37.10 USD (11.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.63% (37.10 USD)
자본금별:
24.47% (97.92 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD-STD 194
NAS100.s 19
GBPJPY-STD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD-STD 317
NAS100.s -17
GBPJPY-STD 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD-STD 28K
NAS100.s -17K
GBPJPY-STD 657
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +12.32 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +58.01 USD
연속 최대 손실: -17.84 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 11:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.27 22:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 13:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 17:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 14:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 12:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 11:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 09:48
Share of trading days is too low
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
TRNDmaster
월별 30 USD
126%
0
0
USD
505
USD
13
0%
221
78%
0%
3.66
1.38
USD
24%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.