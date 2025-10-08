- 자본
트레이드:
221
이익 거래:
173 (78.28%)
손실 거래:
48 (21.72%)
최고의 거래:
12.32 USD
최악의 거래:
-19.11 USD
총 수익:
418.15 USD (41 072 pips)
총 손실:
-114.21 USD (29 882 pips)
연속 최대 이익:
40 (58.01 USD)
연속 최대 이익:
86.51 USD (17)
샤프 비율:
0.38
거래 활동:
0.14%
최대 입금량:
37.83%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
19 분
회복 요인:
8.19
롱(주식매수):
140 (63.35%)
숏(주식차입매도):
81 (36.65%)
수익 요인:
3.66
기대수익:
1.38 USD
평균 이익:
2.42 USD
평균 손실:
-2.38 USD
연속 최대 손실:
7 (-17.84 USD)
연속 최대 손실:
-37.10 USD (2)
월별 성장률:
28.37%
연간 예측:
344.23%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.34 USD
최대한의:
37.10 USD (11.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.63% (37.10 USD)
자본금별:
24.47% (97.92 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|194
|NAS100.s
|19
|GBPJPY-STD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-STD
|317
|NAS100.s
|-17
|GBPJPY-STD
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-STD
|28K
|NAS100.s
|-17K
|GBPJPY-STD
|657
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +12.32 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +58.01 USD
연속 최대 손실: -17.84 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
126%
0
0
USD
USD
505
USD
USD
13
0%
221
78%
0%
3.66
1.38
USD
USD
24%
1:500