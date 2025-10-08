SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / TRNDmaster
Semiu Kilaso

TRNDmaster

Semiu Kilaso
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 121%
VTMarkets-Live 2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
209
Negociações com lucro:
162 (77.51%)
Negociações com perda:
47 (22.49%)
Melhor negociação:
12.32 USD
Pior negociação:
-19.11 USD
Lucro bruto:
399.81 USD (39 239 pips)
Perda bruta:
-108.48 USD (29 310 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (58.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
86.51 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
0.14%
Depósito máximo carregado:
37.83%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
20 minutos
Fator de recuperação:
7.85
Negociações longas:
132 (63.16%)
Negociações curtas:
77 (36.84%)
Fator de lucro:
3.69
Valor esperado:
1.39 USD
Lucro médio:
2.47 USD
Perda média:
-2.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-17.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-37.10 USD (2)
Crescimento mensal:
35.92%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.34 USD
Máximo:
37.10 USD (11.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.63% (37.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.47% (97.92 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD-STD 182
NAS100.s 19
GBPJPY-STD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD-STD 304
NAS100.s -17
GBPJPY-STD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD-STD 26K
NAS100.s -17K
GBPJPY-STD 657
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +12.32 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +58.01 USD
Máxima perda consecutiva: -17.84 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.24 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 13:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 17:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 14:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 12:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 11:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 09:48
Share of trading days is too low
2025.10.09 09:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 09:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.08 14:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
TRNDmaster
30 USD por mês
121%
0
0
USD
508
USD
11
0%
209
77%
0%
3.68
1.39
USD
24%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.