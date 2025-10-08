- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
209
Negociações com lucro:
162 (77.51%)
Negociações com perda:
47 (22.49%)
Melhor negociação:
12.32 USD
Pior negociação:
-19.11 USD
Lucro bruto:
399.81 USD (39 239 pips)
Perda bruta:
-108.48 USD (29 310 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (58.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
86.51 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
0.14%
Depósito máximo carregado:
37.83%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
20 minutos
Fator de recuperação:
7.85
Negociações longas:
132 (63.16%)
Negociações curtas:
77 (36.84%)
Fator de lucro:
3.69
Valor esperado:
1.39 USD
Lucro médio:
2.47 USD
Perda média:
-2.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-17.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-37.10 USD (2)
Crescimento mensal:
35.92%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.34 USD
Máximo:
37.10 USD (11.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.63% (37.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.47% (97.92 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|182
|NAS100.s
|19
|GBPJPY-STD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-STD
|304
|NAS100.s
|-17
|GBPJPY-STD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-STD
|26K
|NAS100.s
|-17K
|GBPJPY-STD
|657
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12.32 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +58.01 USD
Máxima perda consecutiva: -17.84 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
121%
0
0
USD
USD
508
USD
USD
11
0%
209
77%
0%
3.68
1.39
USD
USD
24%
1:500