Semiu Kilaso

TRNDmaster

Semiu Kilaso
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 121%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
209
Transacciones Rentables:
162 (77.51%)
Transacciones Irrentables:
47 (22.49%)
Mejor transacción:
12.32 USD
Peor transacción:
-19.11 USD
Beneficio Bruto:
399.81 USD (39 239 pips)
Pérdidas Brutas:
-108.48 USD (29 310 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
40 (58.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
86.51 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.38
Actividad comercial:
0.14%
Carga máxima del depósito:
37.83%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
20 minutos
Factor de Recuperación:
7.85
Transacciones Largas:
132 (63.16%)
Transacciones Cortas:
77 (36.84%)
Factor de Beneficio:
3.69
Beneficio Esperado:
1.39 USD
Beneficio medio:
2.47 USD
Pérdidas medias:
-2.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-17.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-37.10 USD (2)
Crecimiento al mes:
35.92%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.34 USD
Máxima:
37.10 USD (11.32%)
Reducción relativa:
De balance:
11.63% (37.10 USD)
De fondos:
24.47% (97.92 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD-STD 182
NAS100.s 19
GBPJPY-STD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD-STD 304
NAS100.s -17
GBPJPY-STD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD-STD 26K
NAS100.s -17K
GBPJPY-STD 657
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +12.32 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +58.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.24 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 13:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 17:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 14:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 12:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 11:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 09:48
Share of trading days is too low
2025.10.09 09:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 09:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.08 14:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
