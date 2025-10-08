SegnaliSezioni
Semiu Kilaso

TRNDMagnet

Semiu Kilaso
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
87 USD al mese
crescita dal 2025 8%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
12 (80.00%)
Loss Trade:
3 (20.00%)
Best Trade:
5.61 USD
Worst Trade:
-0.55 USD
Profitto lordo:
20.97 USD (2 361 pips)
Perdita lorda:
-0.89 USD (136 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (16.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.47 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.94
Attività di trading:
23.91%
Massimo carico di deposito:
25.19%
Ultimo trade:
49 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
36.51
Long Trade:
7 (46.67%)
Short Trade:
8 (53.33%)
Fattore di profitto:
23.56
Profitto previsto:
1.34 USD
Profitto medio:
1.75 USD
Perdita media:
-0.30 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.55 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.34 USD
Massimale:
0.55 USD (0.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.14% (0.34 USD)
Per equità:
12.05% (31.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY-STD 8
XAUUSD-STD 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY-STD 4
XAUUSD-STD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY-STD 657
XAUUSD-STD 1.6K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.61 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.47 USD
Massima perdita consecutiva: -0.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.09 12:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 11:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 09:48
Share of trading days is too low
2025.10.09 09:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 09:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.08 14:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 14:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 14:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TRNDMagnet
87USD al mese
8%
0
0
USD
270
USD
1
0%
15
80%
24%
23.56
1.34
USD
12%
1:500
