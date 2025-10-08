- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
209
利益トレード:
162 (77.51%)
損失トレード:
47 (22.49%)
ベストトレード:
12.32 USD
最悪のトレード:
-19.11 USD
総利益:
399.81 USD (39 239 pips)
総損失:
-108.48 USD (29 310 pips)
最大連続の勝ち:
40 (58.01 USD)
最大連続利益:
86.51 USD (17)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
0.14%
最大入金額:
37.83%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
20 分
リカバリーファクター:
7.85
長いトレード:
132 (63.16%)
短いトレード:
77 (36.84%)
プロフィットファクター:
3.69
期待されたペイオフ:
1.39 USD
平均利益:
2.47 USD
平均損失:
-2.31 USD
最大連続の負け:
7 (-17.84 USD)
最大連続損失:
-37.10 USD (2)
月間成長:
37.81%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.34 USD
最大の:
37.10 USD (11.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.63% (37.10 USD)
エクイティによる:
24.47% (97.92 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|182
|NAS100.s
|19
|GBPJPY-STD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-STD
|304
|NAS100.s
|-17
|GBPJPY-STD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-STD
|26K
|NAS100.s
|-17K
|GBPJPY-STD
|657
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +12.32 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +58.01 USD
最大連続損失: -17.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
121%
0
0
USD
USD
493
USD
USD
11
0%
209
77%
0%
3.68
1.39
USD
USD
24%
1:500