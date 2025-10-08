シグナルセクション
Semiu Kilaso

TRNDmaster

Semiu Kilaso
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 121%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
209
利益トレード:
162 (77.51%)
損失トレード:
47 (22.49%)
ベストトレード:
12.32 USD
最悪のトレード:
-19.11 USD
総利益:
399.81 USD (39 239 pips)
総損失:
-108.48 USD (29 310 pips)
最大連続の勝ち:
40 (58.01 USD)
最大連続利益:
86.51 USD (17)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
0.14%
最大入金額:
37.83%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
20 分
リカバリーファクター:
7.85
長いトレード:
132 (63.16%)
短いトレード:
77 (36.84%)
プロフィットファクター:
3.69
期待されたペイオフ:
1.39 USD
平均利益:
2.47 USD
平均損失:
-2.31 USD
最大連続の負け:
7 (-17.84 USD)
最大連続損失:
-37.10 USD (2)
月間成長:
37.81%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.34 USD
最大の:
37.10 USD (11.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.63% (37.10 USD)
エクイティによる:
24.47% (97.92 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD-STD 182
NAS100.s 19
GBPJPY-STD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD-STD 304
NAS100.s -17
GBPJPY-STD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD-STD 26K
NAS100.s -17K
GBPJPY-STD 657
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +12.32 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +58.01 USD
最大連続損失: -17.84 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.27 22:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 13:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 17:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 14:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 12:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 11:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 09:48
Share of trading days is too low
2025.10.09 09:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 09:48
High risk of negative slippage when copying deals
