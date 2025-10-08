信号部分
Semiu Kilaso

TRNDmaster

Semiu Kilaso
0条评论
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 121%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
209
盈利交易:
162 (77.51%)
亏损交易:
47 (22.49%)
最好交易:
12.32 USD
最差交易:
-19.11 USD
毛利:
399.81 USD (39 239 pips)
毛利亏损:
-108.48 USD (29 310 pips)
最大连续赢利:
40 (58.01 USD)
最大连续盈利:
86.51 USD (17)
夏普比率:
0.38
交易活动:
0.14%
最大入金加载:
37.83%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
30
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
7.85
长期交易:
132 (63.16%)
短期交易:
77 (36.84%)
利润因子:
3.69
预期回报:
1.39 USD
平均利润:
2.47 USD
平均损失:
-2.31 USD
最大连续失误:
7 (-17.84 USD)
最大连续亏损:
-37.10 USD (2)
每月增长:
35.92%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.34 USD
最大值:
37.10 USD (11.32%)
相对跌幅:
结余:
11.63% (37.10 USD)
净值:
24.47% (97.92 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD-STD 182
NAS100.s 19
GBPJPY-STD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD-STD 304
NAS100.s -17
GBPJPY-STD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD-STD 26K
NAS100.s -17K
GBPJPY-STD 657
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +12.32 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +58.01 USD
最大连续亏损: -17.84 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.24 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 13:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 17:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 14:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 12:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 11:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 09:48
Share of trading days is too low
2025.10.09 09:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 09:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.08 14:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
TRNDmaster
每月30 USD
121%
0
0
USD
508
USD
11
0%
209
77%
0%
3.68
1.39
USD
24%
1:500
