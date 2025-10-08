- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
209
盈利交易:
162 (77.51%)
亏损交易:
47 (22.49%)
最好交易:
12.32 USD
最差交易:
-19.11 USD
毛利:
399.81 USD (39 239 pips)
毛利亏损:
-108.48 USD (29 310 pips)
最大连续赢利:
40 (58.01 USD)
最大连续盈利:
86.51 USD (17)
夏普比率:
0.38
交易活动:
0.14%
最大入金加载:
37.83%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
30
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
7.85
长期交易:
132 (63.16%)
短期交易:
77 (36.84%)
利润因子:
3.69
预期回报:
1.39 USD
平均利润:
2.47 USD
平均损失:
-2.31 USD
最大连续失误:
7 (-17.84 USD)
最大连续亏损:
-37.10 USD (2)
每月增长:
35.92%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.34 USD
最大值:
37.10 USD (11.32%)
相对跌幅:
结余:
11.63% (37.10 USD)
净值:
24.47% (97.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|182
|NAS100.s
|19
|GBPJPY-STD
|8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-STD
|304
|NAS100.s
|-17
|GBPJPY-STD
|4
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-STD
|26K
|NAS100.s
|-17K
|GBPJPY-STD
|657
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12.32 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +58.01 USD
最大连续亏损: -17.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
