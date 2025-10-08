СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Test EA ScalpingTenangSenang v29
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

Test EA ScalpingTenangSenang v29

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 41%
FBS-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
29 (48.33%)
Убыточных трейдов:
31 (51.67%)
Лучший трейд:
52.00 USD
Худший трейд:
-35.26 USD
Общая прибыль:
669.00 USD (66 884 pips)
Общий убыток:
-516.03 USD (51 586 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (73.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
98.04 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
17.45%
Макс. загрузка депозита:
2.82%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.91
Длинных трейдов:
57 (95.00%)
Коротких трейдов:
3 (5.00%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
2.55 USD
Средняя прибыль:
23.07 USD
Средний убыток:
-16.65 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-66.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-66.69 USD (4)
Прирост в месяц:
18.48%
Алготрейдинг:
70%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36.11 USD
Максимальная:
80.06 USD (22.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.23% (74.95 USD)
По эквити:
7.34% (26.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 153
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +52.00 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +73.82 USD
Макс. убыток в серии: -66.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
еще 161...
Нет отзывов
2025.12.16 08:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 05:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 14:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 12:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 09:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 09:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 03:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 03:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 06:30
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.08 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 06:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
