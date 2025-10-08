- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
29 (48.33%)
Убыточных трейдов:
31 (51.67%)
Лучший трейд:
52.00 USD
Худший трейд:
-35.26 USD
Общая прибыль:
669.00 USD (66 884 pips)
Общий убыток:
-516.03 USD (51 586 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (73.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
98.04 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
17.45%
Макс. загрузка депозита:
2.82%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.91
Длинных трейдов:
57 (95.00%)
Коротких трейдов:
3 (5.00%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
2.55 USD
Средняя прибыль:
23.07 USD
Средний убыток:
-16.65 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-66.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-66.69 USD (4)
Прирост в месяц:
18.48%
Алготрейдинг:
70%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36.11 USD
Максимальная:
80.06 USD (22.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.23% (74.95 USD)
По эквити:
7.34% (26.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|153
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +52.00 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +73.82 USD
Макс. убыток в серии: -66.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
еще 161...
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
41%
0
0
USD
USD
492
USD
USD
12
70%
60
48%
17%
1.29
2.55
USD
USD
18%
1:500