SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Test EA ScalpingTenangSenang v29
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

Test EA ScalpingTenangSenang v29

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 40%
FBS-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
63
Negociações com lucro:
31 (49.20%)
Negociações com perda:
32 (50.79%)
Melhor negociação:
52.00 USD
Pior negociação:
-35.26 USD
Lucro bruto:
688.05 USD (68 788 pips)
Perda bruta:
-539.68 USD (53 951 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (73.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
98.04 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
17.45%
Depósito máximo carregado:
2.82%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.85
Negociações longas:
60 (95.24%)
Negociações curtas:
3 (4.76%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
2.36 USD
Lucro médio:
22.20 USD
Perda média:
-16.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-66.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-66.69 USD (4)
Crescimento mensal:
4.04%
Algotrading:
68%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
36.11 USD
Máximo:
80.06 USD (22.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.23% (74.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.34% (26.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 148
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +52.00 USD
Pior negociação: -35 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +73.82 USD
Máxima perda consecutiva: -66.69 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
161 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.16 08:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 05:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 14:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 12:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 09:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 09:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 03:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 03:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 06:30
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.08 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 06:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Test EA ScalpingTenangSenang v29
30 USD por mês
40%
0
0
USD
487
USD
12
68%
63
49%
17%
1.27
2.36
USD
18%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.