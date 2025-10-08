- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
63
Negociações com lucro:
31 (49.20%)
Negociações com perda:
32 (50.79%)
Melhor negociação:
52.00 USD
Pior negociação:
-35.26 USD
Lucro bruto:
688.05 USD (68 788 pips)
Perda bruta:
-539.68 USD (53 951 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (73.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
98.04 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
17.45%
Depósito máximo carregado:
2.82%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.85
Negociações longas:
60 (95.24%)
Negociações curtas:
3 (4.76%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
2.36 USD
Lucro médio:
22.20 USD
Perda média:
-16.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-66.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-66.69 USD (4)
Crescimento mensal:
4.04%
Algotrading:
68%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
36.11 USD
Máximo:
80.06 USD (22.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.23% (74.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.34% (26.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|148
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +52.00 USD
Pior negociação: -35 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +73.82 USD
Máxima perda consecutiva: -66.69 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
161 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
40%
0
0
USD
USD
487
USD
USD
12
68%
63
49%
17%
1.27
2.36
USD
USD
18%
1:500