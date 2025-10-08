SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Test EA ScalpingTenangSenang v29
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

Test EA ScalpingTenangSenang v29

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 40%
FBS-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
63
Gewinntrades:
31 (49.20%)
Verlusttrades:
32 (50.79%)
Bester Trade:
52.00 USD
Schlechtester Trade:
-35.26 USD
Bruttoprofit:
688.05 USD (68 788 pips)
Bruttoverlust:
-539.68 USD (53 951 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (73.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
98.04 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
17.45%
Max deposit load:
2.82%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.85
Long-Positionen:
60 (95.24%)
Short-Positionen:
3 (4.76%)
Profit-Faktor:
1.27
Mathematische Gewinnerwartung:
2.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
22.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-66.69 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-66.69 USD (4)
Wachstum pro Monat :
4.04%
Algo-Trading:
68%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
36.11 USD
Maximaler:
80.06 USD (22.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.23% (74.95 USD)
Kapital:
7.34% (26.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 148
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +52.00 USD
Schlechtester Trade: -35 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +73.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -66.69 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.16 08:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 05:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 14:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 12:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 09:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 09:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 03:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 03:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 06:30
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.08 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 06:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.