トレード:
63
利益トレード:
31 (49.20%)
損失トレード:
32 (50.79%)
ベストトレード:
52.00 USD
最悪のトレード:
-35.26 USD
総利益:
688.05 USD (68 788 pips)
総損失:
-539.68 USD (53 951 pips)
最大連続の勝ち:
3 (73.82 USD)
最大連続利益:
98.04 USD (2)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
17.45%
最大入金額:
2.82%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
1.85
長いトレード:
60 (95.24%)
短いトレード:
3 (4.76%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
2.36 USD
平均利益:
22.20 USD
平均損失:
-16.87 USD
最大連続の負け:
4 (-66.69 USD)
最大連続損失:
-66.69 USD (4)
月間成長:
4.04%
アルゴリズム取引:
68%
残高によるドローダウン:
絶対:
36.11 USD
最大の:
80.06 USD (22.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.23% (74.95 USD)
エクイティによる:
7.34% (26.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|148
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +52.00 USD
最悪のトレード: -35 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +73.82 USD
最大連続損失: -66.69 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
