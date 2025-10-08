SeñalesSecciones
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

Test EA ScalpingTenangSenang v29

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 40%
FBS-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
63
Transacciones Rentables:
31 (49.20%)
Transacciones Irrentables:
32 (50.79%)
Mejor transacción:
52.00 USD
Peor transacción:
-35.26 USD
Beneficio Bruto:
688.05 USD (68 788 pips)
Pérdidas Brutas:
-539.68 USD (53 951 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (73.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
98.04 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
17.45%
Carga máxima del depósito:
2.82%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
1.85
Transacciones Largas:
60 (95.24%)
Transacciones Cortas:
3 (4.76%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
2.36 USD
Beneficio medio:
22.20 USD
Pérdidas medias:
-16.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-66.69 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-66.69 USD (4)
Crecimiento al mes:
4.04%
Trading algorítmico:
68%
Reducción de balance:
Absoluto:
36.11 USD
Máxima:
80.06 USD (22.80%)
Reducción relativa:
De balance:
18.23% (74.95 USD)
De fondos:
7.34% (26.74 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 148
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +52.00 USD
Peor transacción: -35 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +73.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -66.69 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
otros 161...
No hay comentarios
2025.12.16 08:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 05:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 14:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 12:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 09:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 09:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 03:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 03:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 06:30
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.08 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 06:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Test EA ScalpingTenangSenang v29
30 USD al mes
40%
0
0
USD
487
USD
12
68%
63
49%
17%
1.27
2.36
USD
18%
1:500
