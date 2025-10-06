- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
118
Прибыльных трейдов:
57 (48.30%)
Убыточных трейдов:
61 (51.69%)
Лучший трейд:
138.06 USD
Худший трейд:
-71.78 USD
Общая прибыль:
1 978.89 USD (197 862 pips)
Общий убыток:
-1 379.64 USD (137 935 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (286.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
286.65 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
59.15%
Макс. загрузка депозита:
2.26%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.02
Длинных трейдов:
118 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
5.08 USD
Средняя прибыль:
34.72 USD
Средний убыток:
-22.62 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-297.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-297.18 USD (11)
Прирост в месяц:
45.49%
Годовой прогноз:
551.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
86.97 USD
Максимальная:
585.58 USD (39.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.07% (585.58 USD)
По эквити:
5.27% (55.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-VIP
|599
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-VIP
|60K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +138.06 USD
Худший трейд: -72 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +286.65 USD
Макс. убыток в серии: -297.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
