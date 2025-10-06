СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / PBX AI Trading Agent M2
KITTINU MUAYTENG

PBX AI Trading Agent M2

KITTINU MUAYTENG
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 60%
VTMarkets-Live 3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
118
Прибыльных трейдов:
57 (48.30%)
Убыточных трейдов:
61 (51.69%)
Лучший трейд:
138.06 USD
Худший трейд:
-71.78 USD
Общая прибыль:
1 978.89 USD (197 862 pips)
Общий убыток:
-1 379.64 USD (137 935 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (286.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
286.65 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
59.15%
Макс. загрузка депозита:
2.26%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.02
Длинных трейдов:
118 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
5.08 USD
Средняя прибыль:
34.72 USD
Средний убыток:
-22.62 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-297.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-297.18 USD (11)
Прирост в месяц:
45.49%
Годовой прогноз:
551.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
86.97 USD
Максимальная:
585.58 USD (39.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.07% (585.58 USD)
По эквити:
5.27% (55.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-VIP 118
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-VIP 599
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-VIP 60K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +138.06 USD
Худший трейд: -72 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +286.65 USD
Макс. убыток в серии: -297.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 23:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 17:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 12:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 04:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 11:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 00:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 10:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 05:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.06 05:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 05:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PBX AI Trading Agent M2
999 USD в месяц
60%
0
0
USD
1.6K
USD
13
100%
118
48%
59%
1.43
5.08
USD
39%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.