Negociações:
123
Negociações com lucro:
60 (48.78%)
Negociações com perda:
63 (51.22%)
Melhor negociação:
138.06 USD
Pior negociação:
-71.78 USD
Lucro bruto:
2 020.23 USD (201 995 pips)
Perda bruta:
-1 394.47 USD (139 417 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (286.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
286.65 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
59.15%
Depósito máximo carregado:
2.26%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
1.07
Negociações longas:
123 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
5.09 USD
Lucro médio:
33.67 USD
Perda média:
-22.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-297.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-297.18 USD (11)
Crescimento mensal:
37.70%
Previsão anual:
457.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
86.97 USD
Máximo:
585.58 USD (39.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.07% (585.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.27% (55.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-VIP
|626
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-VIP
|63K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +138.06 USD
Pior negociação: -72 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +286.65 USD
Máxima perda consecutiva: -297.18 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
63%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
13
100%
123
48%
59%
1.44
5.09
USD
USD
39%
1:500