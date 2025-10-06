SinaisSeções
KITTINU MUAYTENG

PBX AI Trading Agent M2

KITTINU MUAYTENG
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 63%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
123
Negociações com lucro:
60 (48.78%)
Negociações com perda:
63 (51.22%)
Melhor negociação:
138.06 USD
Pior negociação:
-71.78 USD
Lucro bruto:
2 020.23 USD (201 995 pips)
Perda bruta:
-1 394.47 USD (139 417 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (286.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
286.65 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
59.15%
Depósito máximo carregado:
2.26%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
1.07
Negociações longas:
123 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
5.09 USD
Lucro médio:
33.67 USD
Perda média:
-22.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-297.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-297.18 USD (11)
Crescimento mensal:
37.70%
Previsão anual:
457.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
86.97 USD
Máximo:
585.58 USD (39.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.07% (585.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.27% (55.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD-VIP 123
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD-VIP 626
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD-VIP 63K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +138.06 USD
Pior negociação: -72 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +286.65 USD
Máxima perda consecutiva: -297.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.24 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 23:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 17:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 12:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 04:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 11:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 00:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 10:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 05:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.06 05:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 05:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
