KITTINU MUAYTENG

PBX AI Trading Agent M2

KITTINU MUAYTENG
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 63%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
123
Transacciones Rentables:
60 (48.78%)
Transacciones Irrentables:
63 (51.22%)
Mejor transacción:
138.06 USD
Peor transacción:
-71.78 USD
Beneficio Bruto:
2 020.23 USD (201 995 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 394.47 USD (139 417 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (286.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
286.65 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
59.15%
Carga máxima del depósito:
2.26%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
1.07
Transacciones Largas:
123 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.45
Beneficio Esperado:
5.09 USD
Beneficio medio:
33.67 USD
Pérdidas medias:
-22.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-297.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-297.18 USD (11)
Crecimiento al mes:
37.70%
Pronóstico anual:
457.45%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
86.97 USD
Máxima:
585.58 USD (39.07%)
Reducción relativa:
De balance:
39.07% (585.58 USD)
De fondos:
5.27% (55.97 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD-VIP 123
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD-VIP 626
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD-VIP 63K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +138.06 USD
Peor transacción: -72 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +286.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -297.18 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 23:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 17:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 12:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 04:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 11:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 00:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 10:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 05:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.06 05:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 05:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
