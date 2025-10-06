- 자본
- 축소
트레이드:
152
이익 거래:
74 (48.68%)
손실 거래:
78 (51.32%)
최고의 거래:
138.06 USD
최악의 거래:
-71.78 USD
총 수익:
2 292.62 USD (229 226 pips)
총 손실:
-1 655.58 USD (164 977 pips)
연속 최대 이익:
8 (286.65 USD)
연속 최대 이익:
286.65 USD (8)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
61.31%
최대 입금량:
2.26%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
1.09
롱(주식매수):
152 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
4.19 USD
평균 이익:
30.98 USD
평균 손실:
-21.23 USD
연속 최대 손실:
11 (-297.18 USD)
연속 최대 손실:
-297.18 USD (11)
월별 성장률:
17.63%
연간 예측:
213.89%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
86.97 USD
최대한의:
585.58 USD (39.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.07% (585.58 USD)
자본금별:
5.27% (55.97 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-VIP
|637
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-VIP
|64K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +138.06 USD
최악의 거래: -72 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +286.65 USD
연속 최대 손실: -297.18 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
