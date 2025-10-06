SignaleKategorien
KITTINU MUAYTENG

PBX AI Trading Agent M2

0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 58%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
125
Gewinntrades:
60 (48.00%)
Verlusttrades:
65 (52.00%)
Bester Trade:
138.06 USD
Schlechtester Trade:
-71.78 USD
Bruttoprofit:
2 020.23 USD (201 995 pips)
Bruttoverlust:
-1 445.18 USD (144 487 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (286.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
286.65 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
59.15%
Max deposit load:
2.26%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
0.98
Long-Positionen:
125 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.40
Mathematische Gewinnerwartung:
4.60 USD
Durchschnittlicher Profit:
33.67 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.23 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-297.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-297.18 USD (11)
Wachstum pro Monat :
22.93%
Jahresprognose:
278.27%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
86.97 USD
Maximaler:
585.58 USD (39.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.07% (585.58 USD)
Kapital:
5.27% (55.97 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD-VIP 125
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD-VIP 575
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD-VIP 58K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +138.06 USD
Schlechtester Trade: -72 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +286.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -297.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 23:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 17:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 12:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 04:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 11:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 00:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 10:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 05:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.06 05:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 05:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
