- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
118
盈利交易:
57 (48.30%)
亏损交易:
61 (51.69%)
最好交易:
138.06 USD
最差交易:
-71.78 USD
毛利:
1 978.89 USD (197 862 pips)
毛利亏损:
-1 379.64 USD (137 935 pips)
最大连续赢利:
8 (286.65 USD)
最大连续盈利:
286.65 USD (8)
夏普比率:
0.14
交易活动:
59.15%
最大入金加载:
2.26%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
14 小时
采收率:
1.02
长期交易:
118 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.43
预期回报:
5.08 USD
平均利润:
34.72 USD
平均损失:
-22.62 USD
最大连续失误:
11 (-297.18 USD)
最大连续亏损:
-297.18 USD (11)
每月增长:
35.46%
年度预测:
430.20%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
86.97 USD
最大值:
585.58 USD (39.07%)
相对跌幅:
结余:
39.07% (585.58 USD)
净值:
5.27% (55.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-VIP
|599
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-VIP
|60K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +138.06 USD
最差交易: -72 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +286.65 USD
最大连续亏损: -297.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
60%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
13
100%
118
48%
59%
1.43
5.08
USD
USD
39%
1:500